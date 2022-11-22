سعر الذهب اليوم في بداية التعاملات.. عيار 18 بـ1119 جنيها

ارتفاعات متتالية سجلها سعر الذهب في مصر مؤخرا، ووفق شعبة الذهب، سجل المعدن الأصفر ارتفاعا جديدا في بداية التداولات الصباحية في عدد من الأعيرة والمشغولات الذهبية، ومنها الجنيه الذهب الذي تخطى حاجز 10 آلاف جنيه.

سجل عيار 21 قيمة 1305 جنيه للبيع والشراء 1311 جنيهًا، دون مصنعية، فيما استقر عيار 24 في الصاغة، وفق ما كشفته شعبة الذهب بالجيزة للبيع 1491 والشراء 1498، فيما وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة بنحو 1119 شراء 1124.

عيار 14 اليوم

وسجّل سعر عيار 14 نحو 870 جنيهًا للبيع، و874 جنيهًا للشراء، ووصل سعر عيار 12 إلى 746 جنيهًا للبيع، و749 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الأونصة 46383 جنيها للبيع، وشراء 46597 جنيها، وسجل عيار 24 نحو 1491 للبيع، 1498 جنيها.

أما سعر الشراء لعيار 22 فسجل 1367 جنيها للبيع و1373 جنيها للشراء، وبيع الجنيه الذهب بسعر 10336 جنيها و10,384 جنيه للشراء، أما سعر كيلو الذهب فسجل 1,440 جنيه للبيع، و1,488جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في أسواق المال

سجل عيار 9 وصل إلى 515.50 جنيه بما يعادل 21.00 دولار، وعيار 22 استقر عند 1260 جنيهًا، بما يعادل 51.34 دولار، وعيار 21 اليوم 1,203 جنيه بما يعادل 49.00 دولار، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 9,621 جنيه بما يعادل 392.03 دولار، وسعر كيلو الذهب 1,374,395 جنيه بما يعادل 56,003 دولار أمريكي.

وبيع سعر الذهب عيار 24 اليوم بسعر 1374 جنيها بما يعادل 56.00 دولار أمريكي، وعيار 18 سجل 1031 ما يعادل 42.99 دولار، وعيار 14 بسعر 801.73 جنيه بما يعادل 32.67 دولار، وعيار 12 بسعر 687.20 جنيه بما يعادل 28.00 دولار.