سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 1335 جنيها

في نهاية تعاملات اليوم، ارتفع سعر الذهب بالبورصات العالمية، إذ استقرت الأوقية عند 1745 دولارا، فيما يباع جرام الذهب عيار 21 نحو 1330 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر

وترصد «الوطن»، أسعار الذهب في مصر، بمنتصف تعاملات اليوم في مصر، وفق النشرة السعرية التي تصدرها الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، منها سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة، إذ جاءت كما يلي:

سعر الأوقية: 1745 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: وصل 1330 جنيها.

عيار 24: سجل 1520 جنيهًا.

عيار 18: سجل 1140 جنيها للجرام.

عيار 14: سجَّل 889 جنيهًا للجرام.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم: 10640 جنيها.

ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر، نحو 6 إلى 3 جنيهات مقارنة بمنتصف التعاملات، ليكون إجمالي الارتفاع منذ بداية المعاملات الصباحية ما بين 32 إلى 25 جنيهًا في الجرام حسب العيار.

وكان المكسب الأكبر من نصيب الجنيه الذهب، الذي ربح نحو 40 جنيها، ليباع في نهاية اليوم بسعر 10640 جنيها، مقابل 10600 جنيه في منتصف تعاملات اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5 جنيهات ليباع الآن بسعر1335 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي ارتفع سعر الذهب عالميًا نتيجة لتراجع الدولار، إذ ارتفع سعره في المعاملات الفورية 0.4% ليستقر عند سعر 1745.13 دولار للأونصة، كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1746.00 دولارا.