إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالمنوفية

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة (7 راكب) على طريق «كفر داود - السادات» بمحافظة المنوفية، وتم نقل المصابين لمستشفى السادات العام، حيث تنوعت الإصابات بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وأكد مصدر مسؤول في مديرية الصحة بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه فور تلقي إخطارا بوقوع الحادث تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السادات، وتبين أن الإصابات متنوعة وتشمل كسور في الذراعين والرجلين واشتباه في نزيف، بالإضافة إلى كدمات متفرقة بالجسم، مشيرا إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة.

وانتقلت قوة أمنية بمركز السادات إلى مكان الحادث للتحقيق في الواقعة، وتبين انقلاب سيارة (7 راكب)، ويقوم الفريق الأمني بسؤال شهود العيان حول الواقعة، وكذلك محاولة سؤال المصابين في الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار جهات التحقيق.

إخطار بانقلاب سيارة

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بإصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق «كفر داود - السادات»، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.