«المنوفية»: تنظيم معارض شهرية للأثاث والملابس لمساعدة الأهالي

جهود كبيرة تقوم بها الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، بالتعاون مع التحالف الوطنى فى محافظة المنوفية، لتوفير خدمات للأسر الأوْلى بالرعاية فى إطار خطة الدولة لتقديم كل الدعم للمواطنين، وتقدم الجمعيات العديد من الخدمات المتنوعة، وعلى رأسها المعارض الخيرية والقوافل الطبية والمساعدات الاجتماعية، فضلاً عن المساعدة فى إنشاء المشروعات لتوفير دخل ثابت للأسر، وغير ذلك من المشروعات المختلفة.

وأكد عادل درغام، رئيس إحدى الجمعيات بالمحافظة، أن من أهم الأنشطة الدائمة التى يتم تنفيذها هو إقامة معارض لتقديم الأثاث والملابس، موضحاً أن أعداداً كبيرة من المواطنين يستفيدون من المبادرة التى تقام شهرياً فى جميع القرى والمدن والهدف من المبادرات التى تنظمها الجمعية هو توفير حياة كريمة للمواطنين فى إطار خطة الدولة فى دعم الأسر الأكثر احتياجاً.

تنفيذ 300 مشروع للأسر الأولى بالرعاية

وأضاف «درغام» أنه يتم تنظيم معارض الأثاث بواقع 5 معارض شهرياً فى القرى الأكثر احتياجاً، ومن بين المعروضات التى يتم تقديمها بالمجان للأسرة هى «غرف النوم والصالون والسفرة»، مشيراً إلى أن أكثر من 50 أسرة تستفيد من كل معرض بواقع 250 أسرة شهرياً، مؤكداً أن هذه المعارض تلقى اهتماماً كبيراً من المواطنين ويتم تقديم كل المعروض بالمجان.

وأوضح أنه يتم تنظيم 3 معارض ملابس شهرياً فى القرى ويوفر كل معرض 1000 قطعة ملابس، حيث تقوم الأسر باختيار الملابس المناسبة لهم بالمجان، ويتم عمل الخطة شهرياً لتشمل القرى الأكثر احتياجاً أولاً بأول، وتلقى تلك المعارض إقبالاً كبيراً من المواطنين، ويتم تقديم كل الدعم لهم والاعتماد على كشوف مديرية التضامن لاختيار الأسماء التى يتم تقديم الدعم لها.

وأشار «درغام» إلى أن من بين المبادرات التى أطلقتها الجمعية هى توفير المشروعات للأسر الأولى بالرعاية لمساعدتهم فى توفير دخل ثابت للأسر، مشيراً إلى أنه تتم مساعدة المئات من الأسر من خلال هذه المشروعات، موضحاً أنه تمت مساعدة 300 أسرة بمشروعات مختلفة خلال الشهر الأخير بواقع 20 ألف جنيه لكل مشروع، ويتم ذلك بشكل دورى كل شهر.

وشدد على أنه تتم متابعة هذه المشروعات مع الأسر بشكل دورى والتأكد من استمرار المشروعات.