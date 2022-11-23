محافظ المنوفية يحيل 111 طبيبا وإداريا بمستشفى منوف للتحقيق

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مستشفى منوف العام لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة منوف، رافقه وكيل وزارة الصحة.

محافظ المنوفية يتفقد المستشفى

وتفقد محافظ المنوفية أقسام الاستقبال وغرفة الملاحظة والعناية المركزة والأقسام الداخلية، واطلع على تذاكر الدخول ودفاتر الحضور والانصراف وسجلات قيد الحالات المرضية للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق، وتوافر كافة الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد نوبتجية الأطقم الطبية لضمان التعامل الفوري مع حالات الطوارئ والمترددين، مكلفًا مدير المستشفى بسرعة إجراء أشعة مقطعية لطفل تعرض لحادث أليم.

وأحال محافظ المنوفية 111 طبيبا وإداريا وتمريضا؛ لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمي وتقصيرهم في مهام واجبهم الوظيفي وذلك وفقًا لتقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.

كما تفقد الأعمال التجهيزية بوحدة قسطرة القلب الجديدة بمستشفى منوف العام تبرع «الحاج وحيد محمد البيه»، وبتكلفة إجمالية بلغت ما يقرب من 12 مليون جنيه وذلك في إطار دعم منظومة الصحة بالمحافظة، حيث استمع المحافظ لشرح تفصيلي عن مراحل تجهيز الجناح بدءً من وصول واستقبال المريض حتى تماثله للشفاء، حيث من المقرر نهو الأعمال خلال 4 أشهر.

وأشار «أبو ليمون»، إلى أن وحدة قسطرة القلب ستكون إضافة قوية لجهاز القسطرة الوحيد الموجود بمستشفى أشمون العام وسيضم أحدث الأجهزة العالمية ذات الدقة العالية والتكنولوجيا المتطورة مع برامج حديثة في كل أنواع القسطرة التداخلية القلبية والمخية والطرفية والأطفال، مما يساعد في توفير الخدمة لمرضى القلب والمساهمة في تخفيف آلامهم، مشيرا إلي انه سيقوم بزيارة ميدانية للجناح خلال الأسبوع القادم للوقوف على حجم الأعمال المنفذة.

الانتهاء من إزالة المباني القديمة

وتفقد محافظ المنوفية الموقع المقترح لإقامة مركز الأورام المتكامل لخدمة مرضى الأورام لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية (العلاج الكيماوي، الإشعاعي) لأهالي وأبناء المحافظة، حيث تم الانتهاء من إزالة المباني القديمة ورفع الأنقاض بالموقع تمهيدًا لبدء الأعمال الإنشائية، ومن المقرر إنشاء المركز وفق أحدث التصميمات الهندسية بعدد 6 أدوار علوية وبمساحة إجمالية تقدر بــ 9 آلاف م2 ليضم عدة أقسام طبية متنوعة وهم جراحة الأورام وإزالة الألم، التخدير والإنعاش، باثولوجيا الدم، الأشعة العلاجية والطب النووي، وبائيات الأورام، طب الأورام المعملي وسرطانات الدم، أشعة الأورام، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للكبار، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للأطفال، 2 غرفة عمليات كبرى، وحدة مناظير، عدد من أسرة العناية المركزة).

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة للمشروع وإجراءات وخطوات التنفيذ لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لنهوه وفق البرنامج الزمني المحدد، مؤكدًا أن المشروع سيكون بمثابة صرحًا طبيًا ضخمًا وإضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة وسيساهم وبشكل ملموس في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم، هذا وقد كلف المحافظ نواب رئيس المدينة برفع كافة الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بطريق برهيم بنطاق المدينة.

محافظ المنوفية يقرر صرف 50 ألف جنيه دعما لدار كبار بلا مأوى

كما قرر محافظ المنوفية صرف 50 ألف جنيه دعم من المحافظة لدار «كبار بلا مأوى» بمدينة منوف؛ لسد احتياجات الدار من أغذية ومستلزمات للإيواء وتوفير ملابس للنزلاء ورفع كفاءة المؤسسة، كما سلم المحافظ مساعدات عينية ومواد غذائية ولحوم على النزلاء، جاء ذلك خلال تفقده للدار لتقديم الدعم اللازم والرعاية الإنسانية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، رافقه خلال الزيارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

تفقد المحافظ الدار، مشيدًا بدور منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال في المساهمة في تقديم الدعم اللازم لتلك الفئات، موجهًا القائمين على إدارة الدار بتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه للنزلاء وحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكاملة لهم وحقهم في الرعاية، ويقيم بالدار 55 نزيلا من السيدات والرجال وتقوم الدار على رعاية العجزة وكبار السن و ذوى الإعاقات الذهنية والنفسية و المشردين بلا مأوى الذين يتم ايداعهم عن طريق وحدة التدخل تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة لهم من خلال فرق عمل متنقلة تجوب أرجاء المحافظة.