تفاصيل افتتاح مكتبة مصر العامة على الطراز البيئي والسياحي بسيوة (فيديو)

كشفت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، تفاصيل افتتاح مكتبة مصر العامة بسيوة على الطراز البيئي والسياحي بواحة سيوة، موضحةً: «نتحدث عن صرح حضاري قائم على البيئة، كل شيء مستوحى من البيئة سواء في تصميم المكتبة أو تكوين الأجزاء الداخلية للمكتبة، وعندما ندخل من باب المكتبة نشعر أننا انتقلنا إلى واحة سيوة مصغرة».

هناك مكان لتعليم الورش التراثية واليدوية

وأضافت نائب محافظ مطروح، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن المكتبة بها أكثر من قسم، فهناك مكان لتعليم الورش التراثية واليدوية، ومكان لتنمية مهارات الطفولة المبكرة ورعايتها، وقاعة اجتماعات وقاعة تدريب مجهزة على أعلى مستوى، سواء كان تدريب على استخدام أجهزة الكمبيوتر المتقدمة.

مساحة المكتبة تقدر بنحو 2 فدان

وتابعت نائب محافظ مطروح، أن مساحة المكتبة تقدر بفدانين، وفيها مساحة مخصصة للأطفال وبازار للحرف اليدوية والتراثية، وكان هناك توجيه من المحافظ بأن السيدات اللاتي يتعلمن هذه الحرف يجب عرض منتجاتهن، حتى يتم فتح باب للرزق لهن، بالإضافة إلى وجود البيت السيوي، وهو موجود داخل المكتبة ومبنى مستقل بذاته.

البيت السيوي يحكي كل تاريخ سيوة والملابس السيوية وتاريخها

وأكدت نائب محافظ مطروح أن البيت السيوي يحكي كل تاريخ سيوة والملابس السيوية وتاريخها والأواني وأثاث المنزل، مشيرةً إلى أنه مزار سياحي سيجذب المزيد من الزوار.