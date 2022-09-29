مكتبة مصر العامة صرح ثقافي وتنويري في أسيوط.. تضم 30 ألف كتاب (صور)

صرح ثقافي كبير تحيط به حديقة جميلة، بداخله قصص ورويات وألعاب للأطفال، وأرفف خشبية ممتلئة بالآف الكتب في شتي المجالات، يجلس بجوارها الكبار والصغار يطّلعون على الكتب، وكل هذا وأكثر يصف مكتبة مصر العامة بمدينة أسيوط.

ومكتبة مصر العامة فرع أسيوط هي الوحيدة من نوعها على مستوى المحافظة، وتضم 30 ألف عنوان لكتب ومجلدات في كل المجالات، ويتوافد إليها القراء والأطفال من كل مكان.

صرح ثقافي ومبني تنويري

تقول هاجر محروس، مدير مكتبة مصر العامة فرع أسيوط، لـ«الوطن»، إن المكتبة تعد أول مكتبة عامة بأسيوط، وهي تتبع ديوان عام المحافظة وصندوق مكتبات مصر العامة التابع لوزارة الثقافة، وتضم 30 ألف عنوان، وتشمل دورين وملحق به حديقة بها ألعاب أطفال، والدور الأول يضم ناد للطفل ويحوي مجلدات وموسوعات وألعاب لتنمية مهارات الأطفال والذكاء، وتعديل السلوك.

أما الدور الثاني فيضم مكتبة للشباب والكبار، وتضم بدورها مركز تدريب علوم الحاسب الآلي واللغات، و30 ألف عنوان في المعارف العامة والتكنولوجيا وعلوم الحاسب والتاريخ والجغرافيا والأحياء والديانات المختلفة، وتكنولوجيا المعلومات وقسم للغات والترجمة، والمكتبة الخضراء وقصص ورويات وقصص صوتية مدمجة بـ«c.d».

نشر الوعي الثقافي بين المجتمع

وأضافت مدير مكتبة مصر العامة، أن الهدف من المكتبة نشر الوعي الثقافي بمحافظة أسيوط بين فئات المجتمع، خاصة أنها تستقبل جميع الأعمار، من 3 سنوات حتى فوق 60 عاما وباشتراك رمزي.

وتعمل المكتبة على فترتين، الأولى من الساعة الثامنة حتى الساعة الثالثة عصرًا، والثانية من الخامسة عصرا حتى العاشرة مساءًا، وهي صرح ثقافي عظيم لعدم وجود مكتبة عامة بالمحافظة، وهناك إقبال كبير للأطفال وأولياء الأمور عليها.

أنشطة تثقيفية وترفيهية للأطفال

وقالت أسماء أحمد، أحد المترددات على المكتبة، أن المكان آمن على الأطفال، وبه كل أدوات الترفيه والاهتمام الكبير من قبل المشرفين على نادي الطفل، ويضم قصصا قيمة ومفيدة وألعاب ترفيهية تنمي ذكاء ومهارات الأطفال في كل المجالات، ما يوفر مناخا ثقافيا وتعليميا مفيدا لهم.

وأضافت منى خالد، ولي أمر، أنها تأتي بأبنائها إلى المكتبة بعد تجديدها وتشغيلها تجريبيا، حيث يتم تدريبهم على بعض المهارات، وتعليمهم الانضباط.