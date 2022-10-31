تضم 75 ألف كتاب.. معلومات عن مكتبة مصر العامة بعد افتتاحها بأسيوط

تقع مكتبة مصر العامة بمحافظة أسيوط، أمام مستشفى المبرة بحي شرق أسيوط، وتعد أول مكتبة عامة ومنارة تعليمية وتثقيفية يأتي إليها الزوار من مختلف الفئات حيث تضم مكتبة للطفل وحديقة ومكتبة عامة تضم 35 ألف عنوان كتاب لكافة المجالات العلمية المختلفة ومعامل تدريب.

وتستعرض «الوطن»، أبرز معلومات عن مكتبة أسيوط العامة وهي كالتالي:

- تقع المكتبة علي مساحة 750 متر مربع و تضم حديقة على مساحة 150 مترًا لإقامة الأنشطة المختلفة.

- تحتوي المكتبة على 35 ألف عنوان كتاب بإجمالي 75 ألف نسخة.

- تعتبر منفسًا للمواطنين المحبين للقراءة والثقافة والإطلاع على مختلف العلوم وتمثل منارة تعليمية وتثقيفية لبناء وتشكيل الشخصية.

- تهدف المكتبة لبناء الإنسان والحفاظ على الهوية المصرية وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030.

- يتبع المكتبة اتوبيس المكتبة المتنقلة الذي يعد أول مكتبة متنقلة بالمحافظة تم تنفيذها بواسطة طلاب ومعلمي مدرسة ديروط الثانوية الميكانيكية العسكرية.

- تهدف المكتبة المتنقلة لنشر الوعي الثقافي والمعرفي لإيصال الخدمة المكتبية والتثقيفية إلى التجمعات السكانية في أماكن تواجدهم وبقرى حياة كريمة ونشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع.

- توفر المكتبة فرصة لتسويق وعرض المنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة.

- تتكون المكتبة من طابقين وملحق بها حديقة حيث تم تخصيص الطابق الأول للأطفال ويحتوي على قاعة للإطلاع وقاعة للأنشطة والألعاب لتنمية مهارات الأطفال الشخصية والذهنية وتحتوي على مجموعة كبيرة من القصص والكتب المناسبة لتلك الفئة العمرية

- الطابق الثاني مخصص للكبار يحتوي على قاعة للاطلاع وقاعة للاستذكار الهادئ.

- تضم المكتبة معمل تدريب لغات وقاعة أنشطة مجهزة بأحدث الأجهزة ووسائل العرض والتواصل المناسبة لإقامة الفعاليات المختلفة ومعمل تدريب الحاسب الآلي مجهز بأحدث الأجهزة والشاشات التفاعلية والوسائل السمعية اللازمة لتقديم مختلف الدورات التدريبية على برامج الحاسب الآلي واللغات.

- تعد مركزًا تنويرًا تثقيفيًا يساهم في نشر الثقافة والعلوم والمعرفة وغرس قيم الولاء والانتماء وبناء الشخصية المصرية منذ الصغر وتنمية المهارات وبناء القدرات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتحقيقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

- المكتبة تخدم كافة الفئات العمرية بدءً من سن 3 سنوات وتفتح أبوابها خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحاً إلى الـ3 عصراً وفي الفترة المسائية من الساعة 5 : 10 مساءاً.