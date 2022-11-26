برنامج «صباح الخير يا مصر»: الدولة اهتمت بملف تطوير المتاحف الأثرية

في 25 نوفمبر 2021، كانت مصر قبلة العالم ومحط أنظار الجميع، بعد أن أبهرت وسائل الإعلام العالمية بحفل افتتاح طريق الكباش بمدينة الأقصر، حيث أعادت إحياء الطريق الرابط بين معبدي الكرنك والأقصر في حدث فريد من نوعه.

وقال الإعلامي أحمد عبدالصمد، بمناسبة مرور عام كامل على افتتاح طريق الكباش، إن مصر تمتلك متاحف وآثار كثيرة اهتمت بها الدولة، ووجود هذه المتاحف يمثل ركيزة أساسية في زيادة حركة السياحة الوافدة.

الذكرى الأولى لافتتاح طريق الكباش

وأضاف «عبدالصمد»، خلال تقديمه برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «عندما نتحدث عن المتاحف، نجد أن مصر عملت على هذا الملف بقوة واستطاعت تحقيق المعادلة الصعبة خلال وقت قصير، ولمسنا هذا جميعًا في أكثر من حدث عالمي نظمته مصر، بالإضافة إلى موكب نقل المومياوات الحدث الأبرز، إذ جرى نقل المومياوات إلى منطقة الفسطاط تحديدًا، وكان ذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وتابع: «لم يمر وقت قليل حتى كانت مصر أمام حدث أكبر وهو طريق الكباش، حيث يبلغ طوله 2700 متر، وتاريخه يرجع إلى أكثر من 3000 سنة، وتوالت الاكتشافات فيه منذ الكشف الأول عام 1949».

العالم أشاد بدور مصر في افتتاح طريق الكباش

وأكدت الإعلامية بسنت الحسيني، أن العالم تابع هذا الحدث عن كثب وأشاد بدور مصر في نقل المومياوات وطريق الكباش، وكلنا كنا فخورين به كمصريين، مشيرة إلى أن الدولة المصرية اهتمت بملف تطوير المتاحف الأثرية، حيث عززت مصر من أهميتها حتى تساهم في انتعاشة السياحة، مثل متحف آثار الغردقة الموجود فيه كنوز من الآثار الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية، حيث جرى غلقه لمدة 19 سنة ثم عادت الدولة المصرية لتطوره وتفتتحه مرة أخرى.