في ذكرى افتتاحه.. ماذا قال أهل الأقصر عن طريق الكباش؟

تحل اليوم الذكرى الأولى لحفل الافتتاح الأسطوري لطريق الكباش، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ذلك الحفل الذي حظى باهتمام وإشادة العالم أجمع وكذلك وسائل الإعلام العالمية وصفت الاحتفالية الضخمة والأسطورية وأيضًا بالملحمية والاستحضار الفرعوني الذي أبهر العالم.

وكان لحفل افتتاح طريق الكباش، ذكرى عظيمة في عقول أهالي الأقصر، الذين شعروا بالفخر لحدوث تلك العظمة فى بلادهم، كما أن الحفل كان بمشاركة شباب الأقصر، ومازال الشباب يحتفظون بملابس الحفل، وقاموا بمشاركة الصور على مواقع التواصل الإجتماعي فى ذكرى ذلك اليوم، الذي وجه أنظار العالم إلى الأقصر، بعد ركود السياحة الذى عانت منه الأقصر بعد أزمة كورونا، فكان ذلك اليوم بمثابة الانفراجة لقطاع السياحة في الأقصر.

ذكرى حفل الكباش

وعند سؤال أهالى الأقصر عن ذكرى حفل الكباش، يقول عبد الله محمد، عامل، أنه شعر بالفخر وكان يتمنى المشاركة فى الحفل، كما أن العديد من أصدقائه اتصلوا به وقدموا له التهاني بعد إذاعة الحفل.

وأضاف أحمد أيوب، عامل فى السياحة، أن السياحة فى الأقصر كانت تعانى، فعند وصولك للسوق السياحى لا تجد أى سائح فيه، ولكن بعد الحفل انتعشت، وجاء السائحون من مختلف دول العالم ليشاهدوا الكباش وعظمة آثار الأقصر.

وتقول منة، طالبة، أنها شعرت بالفرحة العارمة عند إذاعة الحفل وتباهت أمام أصدقائها من المحافظات بالأقصر بلدها، كما شاهدت الألعاب النارية والأضواء من شرفة منزلها، وتضيف: أتمنى أن يكون هذا الإحتفال سنويًا وبحضور مطربين مختلفين، مثل المهرجانات السنوية، حتى يتكرر هذا الإنجاز فى الأقصر.

حفل افتتاح طريق الكباش

أما محمود عبد الحميد، يحكى عن حفل افتتاح طريق الكباش، أن الأقصر تنفست الصعداء، بعد هذا الحفل الذى كانت نتائجه فورية، فغير الأجانب الذين أتوا لمشاهدة الحفل، زادت نسبة الحجز في الشركات السياحية وكذلك الفنادق التي امتلأت بالنزلاء، وانتعشت الأقصر بعودة السياحة المصدر الرئيسي للدخل بالمحافظة.

كما تبتسم شيماء وتقول، أنها ظلت ترقص من فرحتها بذلك الحفل الأسطوري، فلم تكن تتوقع أن يحدث فى الأقصر حفل كبير ورائع يضاهى حفل موكب المومياوات بالقاهرة، وأنها ذهبت فى اليوم التالى لزيارة معبد الأقصر وطريق الكباش والتقطت الصور بجانب الموكب.

يذكر أن مشروع إعادة إحياء طريق الكباش، على مسافة 2.7 كيلومترًا بمحاذاة نيل الأقصر، بدءًا من معابد الكرنك ووصولًا إلى معبد الأقصر، هو إحياء لذكرى أهم احتفالات المصريّين القدماء بأحد أهم أعيادهم الدينية «عيد الأوبت».