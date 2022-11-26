مصرع طفلة وإصابة شقيقتيها في انهيار جدار منزل بقنا

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت شقيقتاها اليوم السبت، إثر انهيار حائط منزلهم بقرية جزيرة دندرة التابعة لدائرة مركز قنا.

بلاغ بانهيار حائط منزل بقنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بسقوط حائط منزل بجزيرة دندرة التابعة لدائرة مركز قنا، ما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة شقيقتيها.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بقنا والأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الانهيار، وانتشلت الجثة والمصابين.

مصرع طفلة وإصابة شقيقتيها

وكشفت التحريات الأولية عن مصرع جنا أحمد صابر، 4 أعوام، وإصابة شقيقتيها روضة أحمد صابر، 11 عامًا، ومي أحمد صابر، 9 أعوام، إثر انهيار حائط المنزل عليهن بجزيرة دندرة في قنا، وتم انتشال الجثة والمصابتين من أسفل الأنقاض ونقلهن إلى مستشفى قنا العام.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف الحقائق مع إعداد تقرير من الوحدة المحلية حول حالة المنزل.