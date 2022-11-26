في ذكرى وفاتها.. صباح تحكي عن ابنتها: «شافت إن الفن خدني منها»

تمر اليوم السبت الموافق 26 نوفمبر 2014، الذكرى الثامنة لرحيل الفنانة صباح، قدمت خلال مشوارها الفني مسيرة حافلة بالنجاحات إلا أن ابنتها ترى أن الفن والأعمال السينمائية حرمها من والدتها.

علاقة الفنانة صباح بابنتها

وفي أحد اللقاءات التليفزيونية التي سجلتها مع الفنانة صفاء أبو السعود، تحدثت الفنانة صباح عن علاقتها بابنتها وسبب توترها في فترة ما«العلاقة بيني وبين بنتى هويدا توترت بسبب انشغالي بالفن، وانتى عارفة أنا دايما مشغولة فهى بتقول أمي مقعدتش معايا كتير».

الفنانة صباح تحكي عن ابنتها

وتابعت الفنانة صباح بأنه كان كل آمالها أن تأخذ ابنتها هويدا أحلى نصيب في الدنيا قائلة «كان نفسي تأخذ أحلى نصيب في الدنيا وفى فترة كدة يئست فصرخت فيها جامد ووقتها صوتي راح لمدة سنتين لكن عادي ياما بيحصل».

وكشفت الفنانة صباح بأنها أجبرت ابنتها على التعليم لأنها لم تكن تحب هذا الأمر إطلاقا قائلة: «خدتها مدرسة فيها حرية إنها تدخل زى مهيا عاوزة.. وتلبس زى ما تحب.. مرحلة هويدا كانت شوية تعب بالنسبالي».