في ذكرى وفاة الشحرورة.. قصة وصية غريبة للفنانة صباح قبل موتها

تحل اليوم ذكرى وفاة الفناة صباح «الشحرورة»، والتي رحلت يوم 26 نوفمبر، عام 2014 عن عمر ناهز الـ87 عاما، ونستعرض خلال السطور التاليه أبرز المحطات في مشوارها الفني:

مسيرة صباح الفنية

بدأت صباح حياتها الفنية وهي تبلغ من العمر 18عامًا حيث تبنت موهبتها المنتجة آسيا داغر وبدء اسم صباح في الانتشار بين الجمهور، إلى أن أصبحت تملك رصيدًا كبيرًا من الأعمال الفنية وصل إلى87 فيلمًا بين المصري واللبناني، و27 مسرحية لبنانية، وما يزيد عن 3500 أغنية.

وكان لصباح الفضل في نشر المواويل والأغاني اللبنانية في كافة أرجاء الوطن العربي، وكان آخر أعمالها الغنائية هي أغنية «قد ما فيك انبسط بعمر»، من تأليف الشاعر ميشال جحا، وألحان جوزيف جحا عام 2011م، كما تعتبر ثان مغنية تصل إلى مسرح الأولمبيا بعد كوكب الشرق أم كلثوم، كما وقفت على العديد من المسارح العالمية.

وصية صباح

وكان لصباح وصية غريبة إذ أنها أوصت قبل موتها بألا يحزنوا عليها وأنها تريد أن تُشيَّع جثامنها على أنغام أغانيها، وبالفعل تمَّ تنفيذه الوصية من قبل وأهلها.

مسلسل الشحرورة

وفي عام 2011 تم تقديم مسلسل الشحرورة والذي يتناول قصة حياتها منذ الطفولة الي الشهرة، وجسدت كارول سماحة دور صباح والتي أثنت عليه بنفسها.

وأعربت وقتها وكارول سماحة في تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر عن سعادتها بتقديم شخصيه صباح قائلة: «كان إلي الشرف إني إلعب هالشخصية الفنية والإنسانية العظيمة، وبعتبروا أصعب دور لعبتو لليوم، فخورة بالانتشار اللي بعدو عم يحققو مسلسل الشحرورة بعد ٩سنين وعم ينعرض سنويا على جميع الشاشات بدون ملل!أول مسلسل لبناني انتشر على الفضائيات العربية».