كارول سماحة لـ«أنغام»: دور صباح في مسلسل الشحرورة كان الأصعب في حياتي

قالت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، إن قيامها بدور الفنانة صباح في مسلسل «الشحرورة» كان صعبا للغاية، حيث أدت دورها في 5 مراحل عمرية مختلفة، متابعة: «مثِّلت دور صباح وهي عمرها 15 سنة وشعرها كان أسود وقصير ومختلفة تماما عن صباح اللي كنت أعرفها، وكانت من أصعب الشخصيات اللي قدمتها».

مسلسلات السيرة الذاتية من أصعب الأعمال الفنية

وأوضحت «سماحة» خلال استضافتها ببرنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، أن مسلسلات السيرة الذاتية من أصعب الأعمال الفنية التي يمكن تقديمها «قدمت 30 حلقة وكانوا في منتهى الصعوبة، في الفيلم ممكن يبقى سهل لأنك بتقدم حياة فنان في ساعة ونصف وعن حقبة زمنية محددة في حياة الفنان، على عكس المسلسل، والأصعب إن صباح كانت لسه عايشة».

حياة صباح الإنسانة

وأشارت الفنانة اللبنانية كارول سماحة إلى أنها تناولت حياة صباح الإنسانة بكل تفاصيلها، «صباح كانت فاصلة بين حياتها والفن، وبمجرد ما تطلع المسرح كانت تفصل حياتها الفنية عن حياتها الشخصية، بمجرد ما تشوفها لا يمكن أن تتخيل إن هذه السيدة لديها مشاكل، واعتقد أني أفتحر بمسلسل الشحرورة رغم كل شيء لانتشاره في القنوات وبعتبره مغامرة كبيرة».