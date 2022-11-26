طلب إحاطة لوزيري السياحة والتنمية المحلية لإنهاء رصف شوارع مركز «إدفو»

تقدمت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، نائبة محافظة أسوان، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بشأن التباطؤ الشديد في أعمال الرصف بمركز ومدينة إدفو، بمحافظة أسوان.

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

وقالت ريهام عبدالنبي، في طلبها، إنَّه على الرغم من وجود الاعتماد المالي لأعمال الرصف إلا أنَّه لم يتم حتى الآن، مطالبة برصف الأسفلت خاصة بالشوارع الرئيسية التي هي شريان الحياة بالمدينة

أعمال الرصف بمدينة إدفو

وأشارت نائبة محافظة أسوان، إلى أنّه لم يتم الانتهاء من رصف الطريق المؤدى إلى معبد حورس، الذي يعد من أهم معالم السياحة بالمدينة.

وطالبت عضو لجنة الإدارة المحلية، بضرورة تحويل الطلب إلى اللجان المختصة بالمجلس لسرعة مناقشته، بحضور الجهات المعنية المختصة لحل هذه الأزمة على الفور.