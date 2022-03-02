لجنة الإدارة المحلية بالنواب تزور عددا من مشروعات شركة مياه أسيوط

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدداً من ممثلي مجلس النواب في جولة تفقدية موسعة لمحطة مياه التشيكى المرشحة، والحاصلة على شهادة اعتماد سلامة ومأمونية المياه لمحطات التشيكي والألماني من قبل الشركة القابضة للمياه بعد موافقة اللجنة العليا للمياه على الخطة المقدمة.

وقال اللواء مهندس هشام درة، رئيس الشركة، إن الزيارة شملت تفقد مراحل إنشاء المعمل المركزى بالمحطة التشيكي بمنطقة شرق، الذي يضم 4 معامل رئيسية ما بين معمل تحاليل القياسات العضوية ومعمل للتحاليل والقياسات غير العضوية ومعمل للتحاليل البكتروبيولوجى ومعمل الفحص البيولوجي، ليتربع على رأس منظومة جودة المياه بما يمتلكه من معدات وأجهزة حديثة، مضيفا أن الهدف من إنشاء المعمل هو تحقيق إجراء تحليل لجميع العناصر المذكورة في المواصفة القياسية لمياه الشرب طبقا لقرار وزير الصحة وذلك للارتقاء بجودة المياه وتقديم حلول غير تقليدية لمشكلات الجودة.

وفد برلماني يتفقد محطة مياه التشيكي

وأضاف أن الوفد تفقد أيضا مشروع رفع كفاءة محطة مياه التشيكي بتكلفة إجمالية 242.5 مليون جنيه ممولة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة من (200) ل/ث إلى (600) ل/ث، تعمل بنظام الترشيح السريع لإنتاج كميات كبيرة من المياه بجودة عالية طبقاً للمعايير والمواصفات القياسية العالمية، لخدمة حوالي 500 ألف نسمة من أهالى مدينة أسيوط (منطقتي شرق وغرب أسيوط) وتوسعاتها السكنية.

كما تفقد سيارة خدمة العملاء والتوعية المتنقلة التي تجوب المحافظة لخدمة المواطنين والحملات التوعوية بشكل مستمر بمختلف القطاعات على مستوى الشركة، وذلك لتحسين نوعية الخدمات التي توفرها الشركة للمواطنين من خلال عدادات المياه مسبقة الدفع، التي تعمل على حساب الاستهلاك الفعلي بدون أي تراكم للفواتير بالإضافة إلى إتاحة إمكانية شحن كارت العداد في أي وقت وذلك من خلال خدمة فوري أو من خلال أى مركز خدمة عملاء، بالإضافة إلي تعريف المواطنين بالقطع الموفرة تنفيذاً لفعاليات بروتوكول التعاون المُبرم بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة التنمية المحلية.

«ممشى أهل مصر» متنفسا لأهالي أسيوط

وقال اللواء مهندس هشام درة، إن الزيارة شملت تفقد «ممشى أهل مصر» بشارع كورنيش النيل بحي شرق، الذي نفذته شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بجوار سور محطة مياه التشيكي المرشحة بمنطقة شرق أسيوط، ليكون متنفسًا لأهالي المحافظة، والمدعم ببعض الملصقات التوعوية الهادفة إلى ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المدينة في أجمل صورها، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير وتجميل الشوارع لتظهر بالمظهر الحضاري الذي ينسجم مع رؤية مصر 2030 وخُطة التنمية المستدامة التي توجهها الدولة للصعيد.

من جانبه أشاد محافظ أسيوط، بالأعمال التي تمت في تطوير الممشى ليخرج بهذه الصورة، لافتًا إلى استمرار أعمال تجميل وتطوير ميادين المحافظة وشوارعها ضمن خطة المحافظة للتطوير والتجميل وإظهار الشكل الجمالي لها، داعياً كافة الشركات ومؤسسات المجتمع المدني لتفعيل المشاركة المجتمعية فى أعمال التطوير والتجميل والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شارك في الجولة اللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، والنائب محمد الحسيني، والنائب محمد وفيق، وكيلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب واللواء حمدي الجزار والدكتور أيمن الجمل، مستشارى وزير التنمية المحلية للمجالس النيابية، والنائب عمرو أحمد إبراهيم، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب محمد أبو سمنة والنائبة ريهام عبد النبي، والنائبة فايزة عبدالعظيم، أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة والنائب حمادة زهير والنائبة ثناء السعيد والنائب الحسيني جلال والنائب أحمد حسين جودة، أعضاء مجلس النواب بأسيوط.