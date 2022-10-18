«آمنة»: إنشاء وحدة لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

عرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أولويات عمل الوزارة خلال العامين المقبلين أمام جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وحضور النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الوزارة، معلنا عن إنشاء وحدة لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وفي بداية اللقاء، رحب النائب أحمد السجيني بحضور وزير التنمية المحلية لاجتماع اللجنة، مؤكدا تحقيق اللواء هشام آمنة العديد من النجاحات خلال توليه مسؤولية محافظة البحيرة، معربا عن تمنياته بخالص التوفيق للوزير خلال الفترة المقبلة.

وأضاف السجيني، أنه حرص مع وفد من اللجنة على زيارة وزير التنمية المحلية بمقر الوزارة؛ لاستعراض أهم القضايا والملفات والتحديات التي تواجه المواطنين ومرتبطة بعمل الوزارة.

وزير التنمية المحلية يعرب عن سعادته بلقاء «النواب»

ومن جانبه، أعرب اللواء هشام آمنة عن سعادته بلقاء أعضاء لجنة الإدارة المحلية وحضور اجتماع اللجنة التي تعد من أهم اللجان النوعية وأكثرها نشاطا في مجلس النواب، مشيدا بالدور والجهود التي تقوم بها لجنة الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد للمجلس.

وشكر وزير التنمية المحلية، جميع أعضاء مجلس النواب والشيوخ على زيارتهم له عقب الحادث الذي تعرض له بعد توليه المسؤولية، مؤكدا استفادته الكبيرة من لجنة الإدارة المحلية خلال الفترة الماضية، كما وجّه اللواء هشام آمنة الشكر لرئيس الجمهورية على اختياره في منصب وزير التنمية المحلية.

وأضاف «آمنة»: «كلنا فريق عمل واحد مع لجنة الإدارة المحلية، وهنحل مع بعض المشاكل ونواجه التحديات التي يجري نقلها من المواطنين في الشارع».

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن إنشاء وحدة متابعة تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جاء لمتابعة الموضوعات التي يجري طرحها خلال اجتماعات اللجنة، والعمل على سرعة التفاعل معها وحل ومتابعة أي مشكلات يجري طرحها من النواب خلال الجلسات.

وأكد آمنة، اهتمامه الكبير خلال الفترة المقبلة بتفعيل دور قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، مؤكدا أنه جرى تعيين قيادة جديدة للإشراف على قطاع التفتيش بالوزارة وجرى خلال الشهرين الماضيين القيام بـ40 تفتيشا على المحافظات لمتابعة شكاوى المواطنين والنواب والرقابة والمتابعة وأعمال قوانين الدولة ومواجهة أي مخالفات.

رفع كفاءة الكوادر المحلية بالمحافظات

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمامه بالتدريب لرفع كفاءة الكوادر المحلية بالوزارة وجميع المحافظات؛ بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة، وكذا انتقاء العناصر الجيدة في مجال الإدارة المحلية لإلقاء المحاضرات ونقل الخبرات بمركز التنمية المحلية بسقارة مع زيادة أعداد الدورات التدريبية وانتقاء الموضوعات التدريبية الهادفة التي تلبي مطالب المواطنين.