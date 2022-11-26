محافظ مطروح يفتتح معرض الملابس التراثية في سيوة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منذ قليل، مؤسسة «سيدات شالي»، للصناعات الحرفية والأعمال اليدوية، لإنتاج الأعمال الحرفية والصناعات اليدوية، بحضور بعض القيادات الشعبية في سيوة.

وتابع المحافظ جميع الأعمال التي يجري تنفيذها مع فتيات سيوة داخل المؤسسة، متحدثا مع بعض إنتاج الفتياتمن الملابس والحلي والعديد من الصناعات اليدوية التي تعكس تراث واحد سيوة.

تدريب فتيات سيوة بالصناعات الحرفية

وحول الافتتاح في سيوة، قال محافظ مطروح، اليوم السبت في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الفتيات الذين جرى تدريبهن داخل المؤسسة تحت إشراف مجلس مدينة سيوة ومركز الصناعات الحرفية التابع للمحافظة، بلغ عددهم 48 فتاة لفتح مصدر رزق لهن، وهن على أعلى مستوى من الإتقان والحرفية في العمل.

دعم الفتيات

وأضاف محافظ مطروح أن القيادة السياسية وجهت بدعم الشباب وهنا في سيوة الفتيات القائمات على الصناعات الحرفية، وهناك خطة وضعتها المحافظة لتدريب الفتيات على جميع الأعمال الحرفية، بهدف الحفاظ على التراث السيوي من الاندثار، وتنمية التراث بجميع أشكاله.

صناعة الحلي من الفضة

وأشار إلى أن سيوة تتميز بصناعة الحلي من الفضة للمرأة السيوية والذى يعكس التراث السيوى القديم، وصناعة الملابس السيوية، خاصة ملابس المرأة، والفتيات.

المشاركة في المعارض

وأكد محافظ مطروح دعم جميع الشباب والفتيات في تنظيم المعارض الخاصة بجميع المنتجات للصناعات الحرفية التي ينتجونها في سيوة ومطروح وجميع المحافظات والمعارض المحلية والدولية.