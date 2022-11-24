انطلاق فعاليات مؤتمر الإعلام وآفاق التنمية السياحية في سيوة «صور»

انطلق، اليوم الخميس، مؤتمر الإعلام وآفاق التنمية السياحية في سيوة، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، وأحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، وعمرو محسوب رئيس قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة الاستعلامات، وشيوخ قبائل سيوة، ومديري الفنادق السياحية والعاملين في قطاع السياحة بواحة السحر والجمال.

سيوة تحافظ على التراث القديم

وعرضت فتيات سيوة وهن يرتدين الزي السيوي الذي يعكس تراث الواحة القديم، وعرضن الفلكلور الشعبي في بداية المؤتمر، وعبرن عن السياحة في الواحة بالأناشيد السيوية، والأغاني الشعبية، للفن الشعبي القديم.

صناعة السياحة في سيوة

وأكد عمرو محسوب، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، خلال فعاليات المؤتمر، أهميه الدور الإعلامي في صناعة السياحة، حيث تلعب وسائل الإعلام التقليدية والجديدة دورا مهما في دعم تلك الصناعة، من خلال الترويج والتسويق السياحي، وزياده الطلب كذلك من خلال جذب الاستثمار السياحي، بما يمثله من إضافه إلى عناصر الاستثمار الأخرى.

وأوضح «محسوب»، أن الإعلام يلعب دورا مهما في كشف المعوقات التي تواجه صناعة السياحة، وطرح هذه المعوقات للتصدي لها.

وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، من الخميس حتى السبت المقبل، للخروج بتوصيات تخدم السياحة في سيوة.