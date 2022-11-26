ندوة توعوية عن برنامج التبادل الطلابي بصيدلة سوهاج

نظم مكتب الإتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج (EPSF-Sohag) ندوة تعريفية عن برنامج التبادل الطلابي، بحضور كلاً من الدكتور علام محمد عبد المنعم القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور محمود الأمير المنشاوي رئيس قسم الصيدلانيات و الصيدلة الاكلينيكية والمشرف الأكاديمي للمكتب، والدكتور شادي چورجي عضو النقابة الفرعية للصيادلة، وذلك بمقر القاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

برنامج التبادل الطلابي فرصة عظيمة للطلاب

قال «عبد الخالق»، إن برنامج التبادل الطلابي فرصة عظيمة للطلاب لإكتساب المزيد من الخبرات العلمية والمهنية من الخارج، موضحاً أن هذا البرنامج يمكن طلاب كلية الصيدلة من الحصول على فرصة للتدريب فى كليات الصيدلة بمختلف دول العالم تصل إلى 80 دولة، في مجال صيدلة المستشفيات، الصيدلة الإكلينيكية والصيدلة المجتمعية والبحث العلمي.

أكبر مشروع مقدم من الإتحاد العالمي لطلاب الصيدلة

وأوضح عميد الكلية أن برنامج التبادل الطلابي يعد أكبر مشروع مقدم من الإتحاد العالمي لطلاب الصيدلة، حيث أن له أهمية كبري في صقل خبرة الطلاب، وتوسيع مداركهم وتعريفهم بمجالات الصيدلة المختلفة على مستوى العالم، داعياً الطلاب خاصة الفتيات بخوض التجربة والتي لها فوائد عديدة ومنها تعلم الإعتماد على النفس واكتساب مختلف المهارات.

وأوضح الدكتور محمود الأمير المنشاوي، أن برنامج التبادل الطلابي -SEP- الخاص بـ EPSF هو برنامج متميز يوفر التدريب في إحدى مجالات الصيدلة لمدة لا تقل عن 40 ساعة تدريب، مما يجعل البرنامج مناسباً وملبيا لإحتياجاته، مضيفا أن مدة الزيارة تتراوح من أسبوعين إلى أربعة أسابيع وذلك بالاجازة الصيفية.

والجدير بالذكر أن التقديم بالبرنامج يتم من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/3WOqiXL.