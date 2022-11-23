زيارة ميدانية لتوعية طلاب جامعة سوهاج بمشروعات «حياة كريمة» (صور)

نظمت مؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع جامعة سوهاج، زيارة لطلاب الجامعة لمواقع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز دار السلام، وبدأت بزيارة قرية الخيام، والمشاريع الخاصة بها، من مجمع الخدمات الحكومية، ومجمع الخدمات الزراعية.

زيارة الطلاب لمشروعات حياة كريمة

وأشارت مؤسسة حياة كريمة، إلى أن الزيارة توجهت لمركز طبي الأسرة ورعاية الطفل، ثم إلى وحدة التضامن الاجتماعي بالقرية.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

أوضحت المؤسسة للطلاب، المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية بالمركز، وأهمية تلك المشروعات بالنسبة لقرى الريف المختلفة، التي تعتبر نقلة في حياة أهالي محافظة سوهاج في كل القطاعات، وتسهيل عملية الحصول على الخدمات المختلفة.