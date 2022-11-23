رئيس جامعة سوهاج: توقيع اتفاقية لتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا

شارك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، فى فعاليات المؤتمر الأول في صعيد مصر بعنوان «مجتمع واعي لمناقشة ظاهرة الإدمان وخطورته على الصحة النفسية»، الذي نظمه المجلس القومي للصحة النفسية والمجلس الإقليمي للصحة النفسية، بالتعاون مع المركز التخصصي للطب النفسي وعلاج الإدمان بسوهاج، بمركز إعداد القادة التابع لوزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

برامج الحماية المجتمعية

وفي كلمته قدم الدكتور مصطفى عبد الخالق، الشكر لمن نظم هذا المؤتمر، لافتًا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بظاهرة الإدمان، فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكثيف برامج الحماية الاجتماعية والتوعية لوقاية الشباب من أضرار المخدرات، مع توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجاناً وفى سرية تامة وفقاً للمعايير الدولية، وهذا يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بتطوير العنصر البشري، والارتقاء بمستوى الأفراد لاستغلال طاقاتهم وقدراتهم في بناء الوطن، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

دور الجامعة كمؤسسة تعليمية

وأضاف عبد الخالق، أن الجامعة من جانبها كمؤسسة تعليمية عريقة تلعب دورًا أساسيًا في خدمة المجتمع، حيث تضع نصب أعينها محاربة ظاهرة الإدمان، وخاصة بين شباب الجامعة، لذلك فهي تنفذ العديد من البرامج التوعوية والندوات التثقيفية لنشر الوعي بين الطلاب بخطورة الإدمان، وضرورة الاكتشاف المبكر للمريض وإقناعه بالإقلاع عن تلك العادة المدمرة.

أوضح أنه جرى توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لإنشاء مركز «العزيمة»، المتكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالجامعة، الذي سيوفر كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجاناً، إلى جانب تقديم الدعم والرعاية بعد التعافي لتأهيلهم للاندماج في المجتمع مرة أخرى، ليكونوا عناصر فعالة وناتجة ومساهمة في خدمة الوطن.

التكاتف لحل المشكلة

وخلال كلمته طالب رئيس الجامعة جميع الجهات وهيئات المجتمع المدني والمسؤولين والمعنيين بهذا الشأن سرعة التكاتف والتحرك لمواجهة تلك الظاهرة، وخاصة في محافظة سوهاج التي احتلت المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية في نسب التعاطي، لذلك لابد من تكثيف الجهود وتوحيد الأهداف للوصول لليوم الذي نعلن فيه سوهاج خالية من الإدمان.