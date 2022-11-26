محمد شبانة: وزير الري وجه بإنهاء إجراءات تطوير نادي الصحفيين بالبحر الأعظم

وجه النائب محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ، ووكيل نقابة الصحفيين، ورئيس نادي الصحفيين، الشكر للدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، عقب اللقاء الذي جمعهما بعد ظهر السبت.

وقال وكيل نقابة الصحفيين، في بيان، اليوم السبت، إن لقاءه مع الدكتور هاني سويلم، كان مثمرا للغاية لإنهاء كافة متعلقات نادي الصحفيين للتجديف والرياضيات المائية بشارع البحر الأعظم.

تذليل كافة العقبات لإنهاء تطوير النادي

وأضاف «شبانة»، أن الوزير أصدر توجيهاته بتذليل كافة العقبات وكل الإجراءات الخاصة بالنادي لإنهاء المرحلة الأخيرة من تطويره برعاية وزارة الشباب والرياضة مع الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بتنفيذ مصنع الطائرات الذى يقوم يشرف على التطوير.

حضر الاجتماع المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، وأحمد ثروت نائب رئيس تحرير الأهرام ونائب رئيس النادي.