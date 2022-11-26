رئيس تحرير «الصباح التونسية»: 1055 مرشحا يخوضون الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر

قال سفيان رجب، رئيس تحرير جريدة «الصباح» التونسية، إن هناك استعدادات مكثفة للانتخابات التشريعية التونسية، المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى بدء الحملات الانتخابية في الخارج.

خلاف بين هيئتي الإعلام والانتخابات حول قانونية البث التلفزيوني

وأضاف رئيس تحرير جريدة «الصباح» التونسية، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك خلافًا بين هيئة الإعلام وهيئة الانتخابات حول قانونية البث التلفزيوني والإذاعي للانتخابات، موضحة أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقدم لها 1055 مرشحا، وهؤلاء يمثلون القائمة النهائية للمرشحين بعد انتهاء المسار القضائي والطعون بالمحكمة الإدارية.

القانون يحمي العملية الانتخابية في تونس

وقال رئيس تحرير جريدة «الصباح» التونسية، إن الهيئة الانتخابية برئاسة فاروق بوعسكر، صرَّحت بأنها جاهزة للعملية الانتخابية وعملية الاقتراع.

وأشار إلى أن هناك قانونًا يحمي العملية الانتخابية، وسيكون هناك عقوبات على كل المخالفات المحتملة أثناء الانتخابات.

شبه غياب للأحزاب في الانتخابات التشريعية التونسية

وقال رئيس تحرير جريدة «الصباح» التونسية، إن هناك شبه غياب للأحزاب في الانتخابات التشريعية التونسية، والترشح عن طريق القوائم الفردية، وبالتالي لن تكون هناك مخالفات كالعادة، على حد تعبيره.