تونس وبلغاريا تبحثان تعزيز علاقات التعاون الثنائي

بحثت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء رمضان، الأحد، مع نائبة رئيس جمهورية بلغاريا إليانا يوتوفا، تعزيز علاقات التعاون الثنائي، وذلك على هامش أعمال القمة الفرنكفونية بجزيرة جربة.

وأكدت رئيسة الحكومة التونسية أهمية علاقات الصداقة التاريخية بين تونس وبلغاريا، داعية إلى تعزيز العمل لدعم الشراكة بين البلدين ومنحها زخما جديدا، وخاصة في المجال الاقتصادي، وتطوير التعاون في مجالات التعليم العالي والتربية والتدريب المهني وتبادل الخبرات والكفاءات.

تعاون مشترك

وشددت على أن تونس تعوِّل على دعم بلغاريا فيما يخص التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبالأخص في المشروعات الكبرى المزمع تنفيذها بالشراكة مع الاتحاد.

من جانبها، تناولت نائبة رئيس جمهورية بلغاريا سبل دفع التبادل الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، مشيدة بحسن تنظيم القمة.