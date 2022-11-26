تفاصيل وفاة مسن بعد تبرعه بوحدة علاج أورام بالمنوفية.. وزوج ابنته: «كان بيحب الخير»

كشف إبراهيم أبوسالم، زوج ابنة الراحل صبحي الجندي الذي تبرع بإنشاء وحدة أورام في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، أن الفقيد تبرع بإنشاء المبنى بجميع مشتملاته لخدمة أهالي مركز تلا بعد معاناة مرضى الأورام من الذهاب لمراكز بعيدة لتلقي العلاج اللازم، مؤكداً أن المبنى جرى تجهيزه بالكامل دون معرفة من قام بالتبرع؛ ولكن بعد وفاته جرى تداول اسمه في عشرات المنشورات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي تقديرا له.

تفاصيل وفاة الحاج صبحي بعد أسبوع من إنشاء وحدة أورام

وأضاف «أبو سالم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفقيد توفي بعد أسبوع واحد فقط من افتتاح وحدة الأورام، مشيرا إلى أنه كان دائم فعل الخير ولا يتأخر عن تقديم أي خدمة لأي جهه خيرية، وكان دائم تقديم المساعدات المستمرة إلى المساجد على مستوى قريته بابل وكفر حمام والمساجد في القرى المجاورة بمركز تلا، مشيرا إلى أنه توفي بعد أزمة صحية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن الفقيد كان محبوبا من جميع أهالي القرية ولا يتأخر عن خدمة أي شخص يطلب مساعدته، مشيرا إلى أن آخر أعمال الأعمال الخيرية التي قام بها هو إنشاء وحدة الأورام لخدمة المواطنين بمركز تلا.

أهالي مركز تلا يشيعون الفقيد إلى مثواه الأخير

وشيع المئات من أهالي قرية بابل ومركز تلا في محافظة المنوفية، رجل الخير صبحي الجندي إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه، وسط حالة من الحزن الشديد، وتداول الأهالي خبر وفاته وسط دعوات أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته.