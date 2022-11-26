وزير التعليم العالي يشيد بجهود الجامعات والمراكز البحثية في فعاليات مؤتمر المناخ

ناقش المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، عددًا من الملفات الجامعية عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في مستهل الاجتماع، أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجهود الجامعات والمراكز البحثية التي شاركت بفاعلية طوال فترة إقامة فعاليات مؤتمر COP27، مُعربًا عن سعادته بالمستوى اللائق الذي ظهرت به أجنحة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التي أقيمت بالمنطقة الخضراء، لاستعراض أبرز المشروعات البحثية التي تهدف إلى مُجابهة التغيرات المناخية التي تشكل خطرًا على دول العالم.

ووجه «عاشور»، بتنظيم فعالية كل شهر بأحد الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية يشارك فيها كافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد بهذا الإقليم، وتتناول هذه الفعالية التحديات التي تواجه هذا الإقليم، مع مشاركة جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة والجامعات البريطانية في تلك الفعاليات، موجهًا بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات برئاسة سيادته تتولى وضع خطة استراتيجية؛ لإعداد وتنظيم هذه الفعاليات، وتحديد أهدافها الاستراتيجية، وآليات التنظيم، والجامعات المشاركة، ومخرجات هذه الفعاليات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.

«عاشور» يشيد بطولة العالم للجامعات للإسكواش

كما أشاد بالمستوى المتميز للتنظيم الجيد لبطولة العالم للجامعات للإسكواش، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع الاتحاد الرياضي الدولي للجامعات بالقاهرة خلال الفترة من 7 - 13 نوفمبر 2022، مجددًا تهنئته للاعبين المصريين الفائزين بالبطولة، مشيرًا إلى استضافة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اجتماع المفوضين للمعهد المتحد للعلوم النووية خلال الفترة من 22 - 24 نوفمبر 2022 بمدينة الغردقة.

ولفت إلى تسليم عقود للباحثين لدعم 67 مشروعًا بحثيًا بقيمة 106 ملايين جنيه، حيث قامت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتمويل 43 مشروعًا بحثيًا من المشروعات الفائزة بقيمة 66 مليون جنيه، وقامت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بتمويل 24 مشروعًا بحثيًا من المشروعات الفائزة بقيمة 40 مليون جنيه، مشيرًا إلى تكريم الفرق الفائزة من هاكاثون الجامعات المصرية والذي أقيم بعنوان «التغيرات المناخية: الإبداع للاستمرارية».

آخر التطورات الإيجابية التي شهدها أداء الصندوق

استمع المجلس إلى عرض قدمه هشام المناوي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، حول آخر التطورات الإيجابية التي شهدها أداء الصندوق، مشيرًا إلى أن الصندوق بصدد بدء المرحلة الثانية من المشروع الخاص بتوسيع نطاق الاشتراك الطبي ليضم الأسر، لافتًا إلى موافقة مجلس إدارة الصندوق برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية على البدء في الخدمات الاجتماعية المقدمة من الصندوق بعد انتهاء دراسة المجلس للاقتراحات.

ووافق المجلس، على المحتوى العلمي «سماحة الأديان وآداب الحوار مع الآخر»، الذي يُبرز سماحة الأديان، وآداب الحوار بين البشر، والذي أعده مجموعة من كبار العلماء، ليدمج ضمن مُقرر القضايا المُجتمعية الذي يُدرس للطلاب. كما وافق المجلس على إنشاء كلية العلوم بجامعة مدينة السادات.

كما وافق أيضًا على التشكيل الجديد لمجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات. واستعرض المجلس تقريرًا حول الزيارات الميدانية للكليات والمعاهد التي تم بدء الدراسة بها خلال السنوات العشر الأخيرة، والتابعة للجان قطاعات الآداب، مثنيًا على مبادرة وزارة النقل لاستقبال رحلات طلاب الجامعات للتعرف على مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف، وتنفيذ جولات داخل المحطات، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والنقل؛ لتعريف طلاب الجامعات بالمشروعات الكُبرى التي تم إنجازها بمختلف أنحاء الجمهورية.