نقيب المهندسين: وقف التحقيق مع 4 أعضاء لانتقادهم المجلس على مواقع التواصل

أصدر المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، قرارا بوقف إجراءات التحقيق مع 4 أعضاء لاتهامهم بانتقاد مجلس النقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووقف جميع الإجراءات التي اتخذها مجلس النقابة في اجتماعه السبت الماضي.

نص قرار نقابة المهندسين

وجاء في نص قرار المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين: «الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المصرية، إيمانا مني ومن جميع مهندسي مصر بحق كل مهندس، عضو في الجمعية العمومية في إبداء الرأي والنقد، فقد رأينا حفاظا على تراث وتقاليد هذه النقابة المحترمة، إيقاف جميع الإجراءات الصادرة بقرار المجلس الأعلى بجلسته رقم 7 المنعقدة بتاريخ 24/9/2022 والخاصة بإحالة كل من الزملاء:

1- الدكتور مهندس أشرف شادي.

2- مهندس هشام الشريف.

3- مهندس هاني العتال.

4- مجدى حامد المحامي.

للتحقيق لقيامهم بانتقاد المجلس الأعلى، وهيئة المكتب على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا حق أصيل لكل عضو في الجمعية العمومية».

وتابع نقيب المهندسين في قراره: «ويجري إيقاف الإجراءات لحين إعادة العرض على المجلس الأعلى لمزيد من المناقشة في هذا الأمر».

محاضرات مجانية

من ناحية أخرى، أعلنت شعبة الهندسة المدنية عن سلسلة محاضرات في مقر النقابة العامة، إذ من المقرر تنظيم محاضرة السبت المقبل بعنوان «ضبط جودة الخرسانة وموادها»، ويحاضر فيها الدكتور هاني الشافعي أستاذ خواص المواد بجامعة عين شمس.