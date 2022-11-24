أعضاء «النواب اللبناني» يتوافدون على المجلس لانتخاب رئيس جديد للبلاد

بدأ أعضاء مجلس النواب اللبناني، التوافد على مقر المجلس بساحة النجمة بوسط العاصمة اللبنانية بيروت، للمشاركة في الجلسة السابعة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، والتي دعا لها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حيث تبدأ الجلسة في الحادية عشرة صباح اليوم، حال حضور ثلثي أعضاء المجلس بواقع 86 من بين 128 نائبًا.

انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية

ويأتي ذلك في ظل استمرار الخلافات والمواقف السياسية الصلبة التي لم تتوصل حتى الآن إلى التوافق المطلوب لإنهاء الفراغ الرئاسي بلبنان، في ظل عدم حصول أي فريق سياسي بالبرلمان على الأغلبية اللازمة لتمرير رئيس دون الحصول على أصوات نواب من الفرق السياسية الأخرى.

وكانت أولى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية في 29 سبتمبر الماضي، حضرها 122 نائبا، بينما حضر في الجلسة الأخيرة التي عقدت الخميس الماضي 112 نائبا.