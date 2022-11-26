زراعة 37 ألف فدان قمح وتوزيع 6 آلاف طن أسمدة خلال الموسم الشتوي بالمنوفية

قال المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إنه تم الانتهاء من زراعة 37 ألفا و668 فدانا من محصول القمح بنطاق المحافظة، مشيرا إلى علاج ما يقارب 130 أفدنة زراعية باستخدام المبيد الكيماوي، مؤكدا على المرور الميداني على كافة المزارعين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقديم الدعم والتوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات إنتاج لمحصول القمح.

توزيع 6 آلاف طن أسمدة في المنوفية

كما أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم الانتهاء من توزيع 6 آلاف و858 طن نترات ويوريا بزمام المحافظة وذلك منذ بدء الموسم الشتوي، لافتاً إلى توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية تبلغ 29 ألفا و582 طن يوريا ونترات، وجار توزيع الأسمدة على المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.

العمل بمنظومة الحيازة الإلكترونية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من توزيع ما يزيد عن 237 ألفا و575 كارت الفلاح بمختلف الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، وذلك منذ بدء العمل بمنظومة الحيازة الإلكترونية الجديدة وحتى الآن، فضلا عن اعتماد وتسجيل ما يزيد عن 390 ألف استمارة تمهيدا لاستصدار كارت الفلاح.

وفيما يخص المتابعة الدورية لتطهير المساقي الخصوصية، تم الانتهاء من تطهير مسافة طولية بلغت 7 كيلو و150 مترا بنواحي البتانون بمركز شبين الكوم، وكفر صناديد بمركز تلا، والبرانية وبندر أشمون، والروضة ببركة السبع، والتي تخدم مساحة زراعية تقدر بـ 533 فدانا زراعيا.