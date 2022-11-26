فريق «حقوق سوهاج» يفوز بكأس بطولة الجامعة في كرة القدم الخماسية

فاز فريق كلية الحقوق بجامعة سوهاج بكأس بطولة الجامعة في خماسي كرة القدم «طلبة»، وذلك بعد تغلبه على كلية التكنولوجيا والتعليم بهدف واحد نظيف لتحصد المركز الثاني.

يأتي ذلك بالبطولة التي نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وبحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور رابح رتيب القائم بعمل عميد كلية الحقوق والدكتور أحمد عبد الرحيم القائم بعمل عميد كلية التكنولوجيا والتعليم وصبري إبراهيم مدير رعاية الشباب المركزية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكليات المختلفة.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، على حرص الجامعة على الاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية، وصقل مهارات الطلاب وفتح مداركهم، باعتبارها غذاءً للعقول وحافزًا للتفوق الدراسي، كما أنها تساهم في تنمية روح التنافسية لدى لدى الطلاب.

تأهيل الفرق الرياضية المتميزة للمشاركة فى بطولات الجامعة الخارجية

وأشاد الدكتور عبد الناصر يس بمستوى أداء الطلبة والتزامهم بالروح الرياضية، وفهمهم الصحيح لقواعد ممارسة الرياضة واللعب النظيف، مؤكداً انه يتم تأهيل الفرق الرياضية المتميزة للمشاركة فى بطولات الجامعة الخارجية والمقرر انعقادها خلال الفترة المقبلة.

ووجه الدكتور خالد عمران بضرورة اهتمام الطلاب بلياقتهم البدنية وصحة أجسامهم والبعد عن كل ما يضر بها واتباع أنظمة غذائية صحية، والانتظام في ممارسة الرياضة، الي جانب ضرورة المشاركة في كافة الأنشطة التطوعية التي تنظمها الجامعة والتي تهدف إلى خدمة المجتمع الخارجي، من أجل تحقيق التنمية والتطور لوطنا.

كلية الزراعة تحصد المركز الثالث

وأوضح نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية أن النتيجة أسفرت على حصول كلية الزراعة على المركز الثالث، بعد تغلبها على كلية العلوم بهدفين مقابل لا شيء، مضيفاً أن البطولة أقيمت على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات.