شروط فتح الحساب الجاري الذهبي بالبريد.. حد أدنى 10 آلاف جنيه

يقدم البريد المصري باقة كبيرة ومتنوعة من الخدمات لعملائة لتسهيل التعاملات ومن بين تلك الخدمات الحساب الجاري الذهبي، ويقدم البريد المصري ثلاثة أنواع للحساب الجاري، وهي الحساب الجاري الذهبي، الحساب الجاري الفضي، والحساب الجاري بدون عائد.

وترصد «الوطن» شروط فتح الحساب الجاري الذهبي في البريد المصري، بالإضافة للمستندات المطلوبة بالنسبة للأفراد والشركات لفتح الحساب.

شروط فتح حساب ذهبي في البريد المصري

أعلن البريد المصري عن تقديم خدمة فتح الحساب الجاري الذهبي لعملائه من الإفراد أكبر من 21 عاماً والشركات والمنظمات غير الحكومة، كما أن الحد الأدنى لفتح حساب ذهبي هو 10 آلاف جنيه، مع إمكانية الإيداع والسحب من أي مكتب بريد.

وأوضح البريد المصري أنه في حالة إيداع أي مبلغ وسحبه في مدة أقل من 48 ساعة وتحتسب المصاريف الإدارية وفقاً للقواعد الداخلية، كما أنه يجوز للعملاء الذين لديهم حساب جار القيام بطلب تحصيل شيك بنكي باسم العميل مقابل الرسوم المقررة، بالإضافة إلى إمكانية إجراء تحويل داخلي من حساب جار إلى حساب جار آخر، كما يمكن التحويل من الحساب فقط إلى حساب آخر بالبنوك مقابل الرسوم المقررة.

ويتم احتساب فائدة الحساب الجاري الفضي يومياً وإضافتها على الحساب الجاري ذهبي للعميل يومياً، وتطبق فائدة متغيرة يومياً وفقاً لقيمة حساب العائد على صندوق البريد المصري، كما يقدم لعملاء خدمة الحساب الجاري الذهبي إمكانية الحصول على الراتب الشهري من خلال تحويل الراتب على حساب الجاري الذهبي الخاص بهم لدى البريد المصري.

المستندات المطلوبة لفتح الحساب الجاري للأفراد والشركات

وأعلن البريد المصري أن المستندات المطلوبة لفتح الحساب الجاري الذهبي بالنسبة للأفراد تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وألا يقل السن عن 21 سنة، كما أن المستندات المطلوبة يالنسبة للشركات، هي تقديم السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وصورة بطاقة صاحب الشركة، بالإضافة إلى تقديم قرار مجلس الادارة بمن لهم حق التوقيع.

رسوم فتح حساب ذهبي

رسوم سنوية: 9.5 جنيه

رسوم إصدار كشف حساب: 5 جنيهات

رسوم انخفاض الرصيد الائتماني: 50 قرش يوميا