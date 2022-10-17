23 خدمة تقدمها مكاتب البريد في محافظات مصر.. منها سداد مصروفات المدارس

تقدم مكاتب البريد العديد من الخدمات السريعة والمميكنة التي توفر الوقت والجهد علي المواطنين، في كافة محافظات مصر، وتشمل تلك الخدمات سداد مخالفات المرور، واستخراج الشهادة، ودفع مصروفات المدارس، ومقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي.

خدمات تقدمها مكاتب البريد

وتأتي الخدمات التي تقدمها مكاتب البريد بالمحافظات كالتالي:

1- سداد مصروفات المدارس.

2- دفع مقدم حجز شقق الإسكان.

3- دفع أقساط الإسكان.

4- صرف قرض تمويلي.

5- سداد قسط قرض تمويلي.

6- الإيداع على الفيزة البريدية أي كان نوعها.

7- توفير- أيزي باي- يلا- ميزه.

8- ماكينات atm الموجوده بمكاتب البريد.

9- تحويل المعاش.

10- الحوالات الفورية.

11- صرف الحوالات الفورية.

12- إرسال الطرود.

13- صرف الحوالات البنكية بمكاتب البريد.

14- صرف حوالة إلكترونية مشيخة الأزهر.

15- سداد مخالفات المرور.

16- صرف تكافل وكرامة.

17- إرسال جواب سريع دولي ومحلي.

18- فتح حساب توفير وفضي وذهبي وجاري.

19- شحن التليفون والإنترنت المنزلي.

20- التحويل من حسابك البريدي إلي حسابك البنكي أو أي حساب آخر، وخدمات الإيداع.

21- فتح فيزا إيزي باي.

22- جميع إنواع الطوابع.

23- صرف المعاش أي كان نوعه.

173 مكتب بريد في المنيا

وتضم محافظة المنيا، 173 مكتب بريد منها 7 مكاتب تقدم خدمات الأحوال المدنية من بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد والقيد العائلي والوفاة، أكبرهم مكتب بريد مجمع المصالح الحكومية أمام كورنيش النيل، ويقع على مساحة 250 متر بعدد 16 شباكًا تقدم الخدمات للعملاء لما يقرب من 150 ألف نسمة.

ووضعت الهيئة العامة للبريد، خطة استراتيجية شاملة لتطوير جميع القطاعات والمكاتب البريدية على مستوى الجمهورية، وتحقيق الميكنة الإلكترونية لكافة الخدمات البريدية وتم تنفيذها تباعا، لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك طبقًا للمعايير الدولية حتى يتسنى تقديم الخدمات للجمهور بالمستوى اللائق.