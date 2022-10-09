«هيئة البريد»: خدمات البريد ستظل مستمرة.. ولدينا 650 ألف مكتب حول العالم

قال حاتم الصولي، المتحدث باسم البريد المصري، إن خدمات الهيئة لا تزال مؤثرة، رغم مرور الكثير من السنوات على إطلاقها، فضلا عن زيادة شركات الشحن حول العالم، مشيرا إلى أن البريد المصري، أحد القطاعات الرابحة مع التطور التكنولوجي الهائل، ما يدفع كل دول العالم سنويا، للاحتفال باليوم العالمي للبريد.

لدينا 650 ألف مكتب بـ192 دولة حول العالم

أضاف «الصولي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، تقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن البريد لا يزال حتى الآن، متواجدا على الساحة وبشدة، وهو أحد وسائل التواصل في التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن الهيئة لديها 650 ألف مكتب منتشرا على مستوى 192 دولة حول العالم.

الصولي: نطور أنفسنا ونخدم المجتمع

واستطرد: «احتفالنا الحقيقي أننا موجودين، ونطور نفسنا ونخدم المجتمع، وأصدرنا شعارا جديدا للطابع البريدي باسم "البريد في خدمة الكوكب"، تزامنا مع قمة المناخ التي سيجري إطلاقها في مدينة السلام شرم الشيخ، نوفمبر المقبل، واحنا معتادين نصدر طوابع خاصة في كل مناسبة هامة».

وأوضح أن الهيئة ستشارك في قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ، في منطقتين من مناطق عقد القمة المقبلة، كما سيجر عرض المشروعات التي أطلقتها هيئة البريد أمام حاضري قمة المناخ المقبلة، «مستعدون وسيكون لنا تواجد قوى».

وتابع: «عندنا كذا اتجاه للحفاظ على البيئة، أولهم تطبيقات الهواتف المحمولة، وأثرها في تقليل الانبعاثات الكربونية، كما وسنطلق برنامج خلال مشاركتنا في قمة المناخ، بخصوص الخدمات المادية التي تتم عبر الهيئة، وستستخدمها كل الجهات الحكومية بطريقة ديجيتال وموثوقة فيها، وتحمي الحقوق، وده هيتم الإعلان عنه في cop 27، وده من أهم الخدمات التي سيطلقها البريد».