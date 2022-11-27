شروط فتح الحساب الجاري الفضي بالبريد المصري.. حد أدنى 500 جنيه

يحرص البريد المصري على تقديم خدمات أفضل لعملائه مما يجعل هناك تنافسية بينه وبين العديد من المصارف من حيث الخدمات والعوائد التي يقدمها لعملائه على حسابات التوفير لا ثبات أنه الأفضل من هذه الناحية مما يجعل المنافسة تزداد باستمرار، ويقدم البريد المصري ثلاثة أنواع للحساب الجاري، وهي الحساب الجاري الذهبي، والحساب الجاري الفضي، والحساب الجاري بدون عائد.

وترصد «الوطن» شروط فتح حساب جار فضي في البريد المصري، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة بالنسبة للأفراد والشركات لفتح الحساب.

شروط فتح حساب فضي في البريد المصري

أعلن البريد المصري تقديم خدمة فتح الحساب الجاري الفضي لعملائه من الأفراد أكبر من 21 عاماً والشركات والمنظمات غير الحكومة، كما أن الحد الأدنى لفتح حساب جار فضي هو 500 جنيه، بالإضافة إلى إمكانية الإيداع والسحب من أي مكتب بريد.

وأوضح البريد المصري أنه في حالة إيداع أي مبلغ وسحبه في مدة أقل من 48 ساعة تحتسب مصاريف إدارية وفقاً للقواعد الداخلية، كما أنه يجوز للعملاء الذين لديهم حساب جار القيام بطلب تحصيل شيك بنكي باسم العميل مقابل الرسوم المقررة، بالإضافة إلى إمكانية إجراء تحويل داخلي من حساب جار إلى حساب جار آخر، كما يمكن التحويل من الحساب فقط إلى حساب آخر بالمصارف مقابل الرسوم المقررة.

ويتم احتساب فائدة الحساب الجاري الفضي يومياً ويتم إضافتها على الحساب الجاري الفضي للعميل يومياً، وتطبق فائدة متغيرة يومياً وفقاً لقيمة حساب العائد على صندوق البريد المصري.

المستندات المطلوبة لفتح الحساب الجاري للأفراد والشركات

وأعلن البريد المصري أن المستندات المطلوبة لفتح الحساب الجاري الفضي بالنسبة للأفراد تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وألا يقل السن عن 21 سنة، كما أن المستندات المطلوبة بالنسبة للشركات، هي تقديم السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وصورة بطاقة صاحب الشركة، بالإضافة إلى تقديم قرار مجلس الإدارة بمن لهم حق التوقيع.