توقيع بروتوكول تعاون بين «الوطنية للتدريب» ومنتدى شباب العالم في «فوربس»

شاركت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بفعاليات القمة السنوية لمؤسسة فوربس الشرق الأوسط «Forbes Under 30» الشرق الأوسط لريادة الأعمال لأول مرة بمدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر.

ووقّعت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بمصر، ومنتدى شباب العالم، بروتوكول تعاون مع شركة فوربس، بهدف بأن تصبح فوريس من شركاء المنتدى والأكاديمية في الشق الإعلامي، من خلال إجراء تغطية إعلامية شاملة للمنتدى، وأنشطة الأكاديمية على منصاتها المختلفة.

كما يهدف بروتوكول التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومنتدى شباب العالم مع شركة فوريس الشرق الأوسط، إتاحة عدد من البرامج التدريبية اللازمة، والمشاركة والتنسيق في حضور الفعاليات والمؤتمرات بشكل تبادلي بين الطرفين، والتنسيق لإجراء ورش عمل، وتدريبات وجلسات على هامش المنتدى.

كما شملت أوجه التعاون والمشاركة ترشيح عدد من المتحدثين من ذوي الخبرة من كوادر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيام بالمشاركة في جلسات القمة، وكذلك المُشاركة بجناح «BOOTH» لمنتدى شباب العالم، وترشيح كوادر شبابية للتعريف بمنتدى شباب العالم، والإجابة والرد على أية أسئلة أو استفسارات خاصة به.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، أجرت الدكتورة رشا راغب، جولة تفقدية بجناح منتدى شباب العالم المُشارك بالمؤتمر، مُشيدة بالمُشاركة الإيجابية لشباب الأكاديمية والبرنامج الرئاسي، لتأهيل الشباب للقيادة والتمثيل المُشرف للشباب المصري القادر على تحقيق النجاحات.

كما أجرت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب عددًا من اللقاءات الإعلامية مع المنصات الإعلامية المختلفة المُشارِكة بالمؤتمر، حول طريق رواد الأعمال الشباب إلى النجاح.

وفي حوار مع المنتجة ومقدمة البرامج في فوربس الشرق الأوسط شانتال سرور، بعنوان: «طريق رواد الأعمال الشباب إلى النجاح»، ناقشت الدكتورة رشا راغب، فكرة التركيز حول مشهد ريادة الأعمال في مصر، ودور منتدى شباب العالم في تمكين الجيل القادم من المهنيين والمثقفين فضلًا عن رعاية المواهب الشابة.

راغب: التفكير خارج الصندوق هو الحل الأمثل

وأكدت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب أن منتدى شباب العالم أدى دورًا في إدخال مفاهيم ريادية جديدة وتنمية عقلية الشباب، مع ربطهم برواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين، مُشيرة إلى أنه لا تقتصر ريادة الأعمال على تأسيس مشروع ناجح، بل تتعدى ذلك إلى أسلوب التفكير، وهو ما يتطلّب التحلي بعقلية المخاطرة والحلم والعمل، ما يجعل ضرورة التفكير خارج الصندوق هو الحل الأمثل.

وأضافت، أن رواد الأعمال أيضًا يحتاجون إلى عدد من الإجراءات لتجنب الإخفاق، والتي من بينها إجراء بحث السوق المناسب ووضع خطة عمل، بالإضافة إلى دراسة القوانين واللوائح في القطاعات التي من المقرر العمل بها، وكذلك التحلي بروح المجازفة والطموح، فضلًا عن ضرورة امتلاك القدرة على تثقيف جمهورهم، والتحلي بالمثابرة.

وأشارت إلى أنه على سبيل المثال، لا يخشى المستثمرون من ضخ أموالهم في مشهد ريادة الأعمال، وذلك لأنهم يدرسون العناية الواجبة، والتحليلات اللازمة قبل الاستثمار في الشركات الناشئة، لافتة إلى أنه لم يواجهوا الإخفاق إلا إذا اختاروا المشاريع الخاطئة.

وتابعت رشا راغب أن منتدى شباب العالم يهدف لمشاركة الشباب لتجاربهم وتحدياتهم وأحلامهم المشتركة مع شباب آخرين في جميع أنحاء العالم.

وأكدت أنه مشاركة فوربس الشرق الأوسط في النسخة المقبلة من منتدى شباب العالم، بوصفها الشريك الإعلامي، ستتيح مجالات أخرى للتعاون بما في ذلك تطوير المحتوى والتشبيك بين المستثمرين لدى فوربس الخبرة للوصول إلى الأشخاص المؤثرين في مشهد ريادة الأعمال.

رشا راغب تتناول دور حياة كريمة

وفي سياق آخر، عبرت الدكتورة رشا راغب في كلمتها أثناء القمة السنوية لمؤسسة فوربس الشرق الأوسط Forbes Under 30 الشرق الأوسط لريادة الأعمال بمدينة الجونة عن تقديرها لـ«حياة كريمة»، لما تقدمه من حياة لائقة للمواطنين في الريف.

وأكدت أن دور «حياة كريمة» في تغيير مفهوم التبرعات في صورتها المادية، إلى دعم ومساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، في الحصول على وظائف ومصادر كريمة للدخل.

وأثنت على جهود الشباب والمتطوعين في الإبلاغ عن التحديات التي يواجهها المواطنون في الريف المتعلقة بالمنازل، والبنية التحتية، والمدارس، وعلى تقديم أفكار المشروعات الصغيرة المناسبة لكل منطقة.

يُذكر أن مدينة الجونة تستضيف، بالتعاون مع فوربس الشرق الأوسط، القمة الأولى لمؤتمر «Under30» لعام 2022، على مدار ثلاثة أيام بين 24 و26 نوفمبر 2022 في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، وبُمشاركة عدد كبير من رواد الأعمال الناشئين والفنانين وأصحاب الأعمال والرياضيين والمشاهير، وغيرهم من الشباب الطموح الذين حققوا إنجازات في مجالاتهم من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.