درة في فعاليات قمة فوربس الشرق الأوسط: مصر أكبر سوق للفن بالمنطقة

انطلقت اليوم فعاليات قمة فوربس الشرق الأوسط الأولى Under30 لعام 2022، والتي تنظمها Forbes Middle East، بالتعاون مع مدينة الجونة.

وتستمر فعاليات القمة على مدار يومي الجمعة والسبت، بحضور مجموعة كبيرة من رواد الأعمال الناشئين، والعديد من الشخصيات الهامة والمسئولين والفنانين والرياضيين والمشاهير في كافة المجالات، منهم الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وهشام الناظر المدير الإقليمي لشركة جوجل مصر، والفنانة درة.

درة تتحدث عن الفن في الوطن العربي

وفي حديثها ضمن فعاليات القمة، تحدثت الفنانة درة، عن سوق الإنتاج الفني في الدول العربية، موضحة أنه يزداد مع دعم دول الخليج للسنيما، بالإضافة لتوسع تونس ولبنان وفلسطين، ولكن تبقى مصر أكبر سوق للفن.

درة عن بدايتها في الفن: وجدت اعتراضات أسرية

وتطرقت الفنانة التونسية لتتحدث عن تفاصيل بدايتها، مؤكدة ان رحلتها لم تكن سهلة، والجماهير لا تعلم ما يواجهه الفنان من تحديات، حتى يصل إلى الشهرة المطلوبة، مشيرةً إلى أنها وجدت اعتراضات أسرية في بداية حياتها، وكانت تدرس في الجامعة مع التمثيل.