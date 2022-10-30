بعد وجودها في قائمة «فوربس» للشباب الواعد.. هادية غالب: كان حلم حياتي

لم تتوقف كثيرا عند الانتقادات التي طالتها منذ قرارها بالعمل في مجال تصميم الأزياء والابتكار فيه بأفكار وأشكال مختلفة هي المصممة هادية غالب، التي تم ترشيحها مؤخرا لتكون ضمن قائمة فوربس للشباب الواعد في منطقة الشرق الأوسط.

وعبَّرت «هادية» عن كامل سعادتها وفرحتها بعد ضمها إلى القائمة، مؤكدة أن حلمها طوال حياتها هو انضمامها لقائمة «فوربس» كأكثر الشباب تأثيرًا في الشرق الأوسط، وأنها كانت تفكر دائمًا في إدراج اسمها في تلك القائمة منذ بداية دخولها في مجال تصميم الأزياء بعمر 19 سنة.

عدد المرشحين بقائمة «فوربس»

وأضافت «غالب»، خلال حوارها لبرنامج «8 الصبح» من تقديم الإعلاميتين آية جمال الدين، وأسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، أن المرشحين لقائمة فوربس يكونون على علم بترشيحهم من قبل إعلان النتائج، مشيرة إلى أن عدد المرشحين بها حوالي 450 شخصا، متابعة أنها ليس لديها علم بمعايير ترشيح الشخصيات والتصفيات.

وتابعت، أن ترشيح المنضمين لقائمة «فوربس» تعتمد على معايير كمية وكيفية، إلى جانب دورهم المؤثر في المجتمع، لافتة إلى أنها تعمل على تطوير ذاتها، قائلة: «بقيت أعيد تفكيري في كل شيء حتى محتوى السوشيال ميديا بقيت عايزة أطوره مش فكرة تنزيل صور بلبس حلو وخلاص».

أهداف هادية غالب بعد انضمامها لقائمة «فوربس»

وأشارت مصممة الأزياء المصرية، إلى أنها منذ أن انضمت إلى قائمة «فوربس» كأكثر الشباب تأثيرًا في الشرق الأوسط تعمل على توجيه أفعالها وتحويل المحتوى الخاص بها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أشياء هادفة، متابعة أنها تقدم أشكالا مختلفة ومتنوعة في المحتوى الخاص بها، ولكنها تركز بشكل أكبر على تعريف الناس بالحياة الحقيقة للشخصيات العامة وكم الصعوبات التي تواجههم يوميًا.