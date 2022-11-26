جريدة «صوت الجامعة» تناقش تأثير نجوم الكرة في تربية الأطفال بعددها الأخير

نشرت جريدة صوت الجامعة، الصادرة عن قسم الصحافة والإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، في عددها رقم 286، موضوعات مختلفة في مجالات عدة، تخص الجامعة وشؤونها، وموضوعات أخرى خارج أسوار الجامعة، أبرزها تأثير نجوم الكرة في تربية الأطفال.

ولعل أبرز هذه الموضوعات، ملف كامل بعنوان «مين يكسب التحدي.. الجدات ولا الأمهات؟»، يتحدث حول التربية والصعوبات التي تواجه الأمهات، كما أجرت الجريدة التي يرأس تحريرها الدكتور مع محمود خليل، حوار مع فريدة الشوباشي رئيس جمعية حقوق المواطن في مصر.

كما تطرقت الجريدة، لموضوع رياضي، بعنوان «تأثير نجوم الكرة في تربية الأطفال.. علاقة يجب أن تتم تحت إشراف الوالدين»، تتحدث فيه عن قيمة مشاهير كرة القدم في حياة الأطفال، ومدى خطورة الموضوع حال لم يتم الإشراف عليه.