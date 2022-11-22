جامعة القاهرة التكنولوجية تعلن شروط الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب

أعلنت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، تفاصيل الاستعدادات النهائية لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية، والشروط الخاصة بالترشح، للعام الجامعي 2022-2023 وفقاً للشروط المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

شروط الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب

وحددت الجامعة في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن شروط الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2022-2023 تتضمن الآتي:

- أن يكون الطالب متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.

- ألا يكون قد وقع عليه أي جزاء تأديبي.

- ألا يكون منتمياً إلى أي تنظيم أو جماعة إرهابية يجرمها القانون.

- أن يكون طالباً متصفاً بالخلق القويم والسمعة الحسنة.

- أن يكون من ذوي النشاط الملحوظ في مجال اللجنة التي يرشح نفسه فيها.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو تقرير اسقاطه ووقف عضويته بأحد الاتحادات الطلابية أو لجانها.

- أن يكون طالباً نظامياً مستجداً في فرقته غير باقي للإعادة فيها لي سبب.

فتح باب الترشح يوم الخميس

وأشارت الجامعة إلى أن من يرغب في الترشح، عليه التوجه إلى مكتب رعاية الطلاب بشئون الطلاب يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً وإحضار صورة شخصية وملء استمارة الترشح.

وفي سياق متصل، كثفت الجامعات، استعداداتها الخاصة بالانتخابات الطلابية، مشددة على جميع الكليات بضرورة الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.