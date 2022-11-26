رئيس جامعة القاهرة: لا شكاوى في امتحانات «الميدتيرم»

يواصل طلاب كليات جامعة القاهرة، أداء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول «الميدتيرم» للعام الدراسي 2022- 2023 بالمرحلة الجامعية الأولى الليسانس والبكالوريوس، حسب الأجندة الدراسية والخريطة الزمنية للعام الجامعي.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتظام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول دون مشكلات أو شكاوى من قبل الطلاب، والحرص على توفير جميع التسهيلات لراحة الطلاب.

الخشت: امتحانات «الميدتيرم» منتظمة

وأوضح الخشت، أن عقد امتحانات الميدتيرم بكل كلية يجري حسب طبيعة الدراسة بالكليات وبما يناسب اللوائح الدراسية الخاصة بها، وبإشراف أساتذتها، وبالاشتراك مع رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس الذين يجري تخصيصهم لمتابعة إجراء الامتحان وبمتابعة من الوكيل المختص.

توفير الإنترنت والتابلت

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى إتاحة وضع امتحانات الميدتيرم بالصورة الأنسب لطبيعة كل مُقرر دراسي، وفق طريقة الامتحانات الموضوعية، بالإضافة إلى توفير التابلت والإنترنت للامتحانات التي تتطلب ذلك.