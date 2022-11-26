بعد 7 أيام.. وفاة عامل متأثرا بإصابته في انفجار خزان بمحطة وقود بالمحلة

لفظ عامل في العقد الرابع من العمر أنفاسة الأخيرة، بعد حجزه لمدة 7 أيام، داخل مركز الحروق بزفتي، متأثرا بإصابته بحروق شديدة بمختلف درجتها الثالثة، ومتفرقة في أنحاء الجسد، إثر انفجار تنك داخل إحدى محطات الوقود، بقرية طرينة، التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى.

تشييع الجثمان

شيع أهالي قرية طرينة التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، جثمان إسماعيل علي بعد أداء صلاة الجنازة عليه، وعقب الانتهاء من إجراءات تصريح الدفن، ودفنه في مسقط رأسه بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن الشديد على الأهالي.

بداية الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطاراً يفيد بورود بلاغ، بانفجار تنك داخل إحدى محطات الوقود، غير المرخصة، إثر حدوث ماس كهربائي، ناتج عن أحد المصابيح أثناء تنظيفة من قبل أحد العاملين بها، مما أدى إلى إصابته بحروق خطيرة ومتفرقة، وتم نقله إلى مركز حروق زفتى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

السيطرة على ألسنة اللهب

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب، وإخماد النيران قبل إمتدادها إلى المناطق المجاورة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتم تسليم الجثمان إلى ذويه، واستخراج تصريح الدفن.