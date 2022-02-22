إصابة 6 أشخاص في حريق داخل محطة وقود بالدقهلية
كتب:
صالح رمضان
04:10 م | الثلاثاء 22 فبراير 2022
حريق محطة وقود - أرشيفية
أصيب 6 أشخاص في حريق اندلع قبل قليل، في محطة وقود بمدينة أجا، في محافظة الدقهلية، إثر انفجار سيارة داخل المحطة، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل 6 مصابين إلى مستشفى أجا المركزي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة.
تحرك سريع للسيطرة علي حريق محطة وقود
تبلغ لمأمور مركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة، باندلاع حريق هائل داخل محطة وقود «التعاون»، في شارع الجلاء بمدينة أجا، وتحركت إدارة الأزمات والكوارث برئاسة المركز، وفريق العمل التنفيذي، ونواب رئيس المركز، لمتابعة تطورات الحريق الذي اندلع داخل محطة الوقود.
نقل 6 مصابين إلى مستشفى أجا المركزي
هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف، ومباحث أجا إلى مكان الحريق، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها للمنشآت والمباني في محيط الحريق.
وقال مصدر طب، إن مستشفى أجا المركزي استقبل 6 مصابين في الحريق، وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، مشيراً إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد داخل المستشفى.
ووجه هشام أبو المكارم، رئيس مركز ومدينة أجا، بالتدخل السريع والتنسيق مع كافه الجهات المعنية بالسيطرة على الأزمات، حفاظاً على أرواح المواطنين، ويجري حصر الخسائر، كما تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة المختصة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.