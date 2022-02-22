إصابة 6 أشخاص في حريق داخل محطة وقود بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص في حريق اندلع قبل قليل، في محطة وقود بمدينة أجا، في محافظة الدقهلية، إثر انفجار سيارة ‏داخل المحطة، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل 6 مصابين إلى مستشفى أجا ‏المركزي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة.‏

تحرك سريع للسيطرة علي حريق محطة وقود

تبلغ لمأمور مركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة، باندلاع حريق هائل داخل محطة وقود «التعاون»، ‏في شارع الجلاء بمدينة أجا، وتحركت إدارة الأزمات والكوارث برئاسة المركز، وفريق العمل التنفيذي، ‏ونواب رئيس المركز، لمتابعة تطورات الحريق الذي اندلع داخل محطة الوقود.‏

نقل 6 مصابين إلى مستشفى أجا المركزي

هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف، ومباحث أجا إلى مكان الحريق، ‏وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها للمنشآت والمباني في محيط الحريق.‏

وقال مصدر طب، إن مستشفى أجا المركزي استقبل 6 مصابين في الحريق، وجرى تقديم الإسعافات ‏الطبية اللازمة لهم، مشيراً إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد داخل المستشفى.‏

ووجه هشام أبو المكارم، رئيس مركز ومدينة أجا، بالتدخل السريع والتنسيق مع كافه الجهات ‏المعنية بالسيطرة على الأزمات، حفاظاً على أرواح المواطنين، ويجري حصر الخسائر‎، كما تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة المختصة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.