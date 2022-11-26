«صحة الشرقية»: «حملة تبرع بالدم في 3 مراكز وتجميع 860 كيسا في 8 ساعات»

خطوات يخطوها المجتمع المدني بمحافظة الشرقية جنبا إلى جنب مع الدولة، تبدأ من القرى وريف مصر وحتى المدن الكبرى، لمؤازرة الدولة ومساندتها بسواعد أبنائها، واليوم شارك المجتمع المدني مع مديرية الصحة ببعض قرى المحافظة، وجرى تجميع أكثر من 860 كيس دم بأقل من 8 ساعات.

شارك عدد من أهالي القرى في ثلاث مراكز بنطاق محافظة الشرقية وهي «بلبيس، فاقوس ومنيا القمح» في حملة التبرع بالدم، جاء ذلك بالتنسيق بين بين إدارة بنوك الدم في هذه المراكز ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

3 مراكز وصلتها مبادرة التبرع بالدم

وانطلقت حملة تجميع الدم من قرى «أبو طوالة بمنيا القمح، كفر إبراهيم ببلبيس والدايدمون بمركز فاقوس»، بالتنسيق بين إدارت بنوك الدم بهذه المدن تحت إشراف مديرية الصحة بالشرقية، ويأتي ذلك في إطار تعزيز المشاركات المجتمعية مع مؤسسات الدولة لصالح الأهالي.

860 كيس دم خلال 8 ساعات

وصرح الدكتور هشام شوقي في حديث خاص لـ«الوطن»، بأن الحملة انطلقت الجمعة إلى ثلاث مراكز مستهدفة 3 قرى بها، لافتا إلى تجميع 860 كيس دم لصالح الأهالي المتبرعين ويكون لهم رصيدا بالبنوك التابعة لها قراهم، مؤكدا على تعاون أهالي القرى التي ذهبت إليها الحملة، ما ساعد على جمع 860 كيس في وقت قياسي قد لا يتخطى 8 ساعات.

وأضاف الدكتور هشام شوقي مسعود، أن اختيار المتبرع بالدم وفق معايير تحددها وزارة الصحة، تبدأ بفحصه طبيا وكذلك تاريخه المرضي، وإعداد استمارة بيانات تسهل التواصل معه لاحقا لإبلاغه بنتيجة فحوصاته وفي حال وجود حملات تبرع بالدم، مؤكدا اتباع كل الطرق الوقائية لسلامة المتبرع.

المجتمع المدني يشارك في محملة التبرع

وقالت شيرين الباشا المسؤول الإعلامي لمديرية الشئون الصحية بالشرقية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن حملة التبرع بالدم نجحت بمساعدة الأهالي في تحقيق رقم قياسي من كمية الدم المتبرع بها، لافتة إلى مشاركة المجتمع المدني من الأهالي وأعضاء مجلس النواب والتمريض والفنيين وكل المساهمين في الحملة كانوا سببا في إنجاحها.

الفحص الطبي والحرص على سلامة المريض

وتابعت: بالإضافة لمتابعة مرحلة التبرع بالدم عبر استخدام مستلزمات طبية معقمة «ذات الاستخدام الواحد»، وتتبع اجراءات الجودة الخاصة بسلامة المتبرع وأكياس الدم المتحصل عليها.

6 بنوك دم تجميعية بالشرقية

يأتى ذلك في إطار سعي وزارة الصحة إلى افتتاح عددا من بنوك الدم التجميعية الجديدة، فيما تم افتتاح بنك تجميعي بمدينة منيا القمح ليبلغ عدد البنوك التجميعية نحو 6 بنوك فضلا عن إجراءات تطوير بنك الدم بأبو كبير المركزي لتحويله من تخزيني إلى تجميعي لتغطية احتياجات المواطنين وتحقيق رصيد كافي من الدم.

امتنان الأهالي نتيجة حملة التبرع بالدم

وأعرب الأهالي في قرى الثلاث مراكز التي انطلقت إليها حملة التبرع بالدم عن امتنانهم لاستطاعتهم المشاركة في الحملة لافتين إلى أنها تعمل على صالح المجتمع والأهالي بتوفير رصيد ومخزن من الدم للأهالي بالقرية مؤكدين على التبرع وأهمية المساهمة بالدم، قطعة دم هي الحياة وفق وصفهم لـ«الوطن».