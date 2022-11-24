غلق وتشميع 7 منشآت غذائية غير مرخصة في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها، ومراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية

وأشار محافظ الشرقية إلى استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية، لضبط الأسعار وإحكام الرقابة، والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بالعاشر من رمضان وبلبيس والقنايات وكفر صقر والحسينية وأبو كبير والابراهيمية، بشن حملات تفتيشية على 175منشأة غذائية، لمراجعة السلع المعروضة، والتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط 7 منشآت غير مرخصة

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 7 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منها 5 منشآت ببلبيس ومنشأتين بالحسينية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة انه تم إعدام 2 طن و334 كجم أغذية فاسدة عبارة عن أسماك وهوالك دجاج وخل والبان وأغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 60 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 172 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمركزي شرطة بلبيس والحسينية.