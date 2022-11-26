مصور «رويترز» لـ إيمان الحصري: صورة المشجع الهولندي أثناء تسجيل هدف «حظ جيد ورؤية»

أعرب عمرو عبدالله، مصور وكالة رويترز، عن سعادته بالمشاركة في تصوير فعاليات بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر، موضحًا: «التقطت صورة مميزة لأحد مشجعي المنتخب الهولندي في منطقة للمشجعين على هامش مباراة منتخب بلاده والسنغال، عملت في هذا اليوم لأكثر من 9 ساعات، لأنني كنت مكلفا بتغطية 3 مباريات، ومن حسن الحظ أنني ركزت جيدا وكان لديّ رؤية، فحصلت على كادر مميز في نفس توقيت تسجيل الهدف».

المصور: اجتهدت جيدا وركزت حتى أحصل على صور مميزة

وأضاف عبدالله خلال مداخلة عبر تطبيق zoom مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc»، على قناة dmc: «اجتهدت جيدا وركزت حتى أحصل على صور مميزة، كان يجب أن أحصل على صور بردود فعل مختلفة، وأن تكون لديّ رؤية في ألا تكون الصور متشابهة، وأن ألتقط صورا بزوايا مختلفة».

الزحام الشديد في البطولة يصعب من مهمة الحصول على صور مميزة

وتابع مصور وكالة رويترز: «الزحام الشديد في البطولة يصعب من مهمة الحصول على صور مميزة، ففي نفس منطقة المشجعين، وأثناء مباراة المنتخب البرازيلي كان هناك 32 ألف مشجع، وبالتالي كان الأمر شديد الصعوبة، توجد أعداد كثيرة جدا من المصورين، ورويترز بمفردها لديها 25 مصورا، ويوجد مصورون من كل دول العالم، وبالتالي يجب أن يكون لدى المصور المواظبة والصبر، للحصول على صور مختلفة كل يوم».