تحظى تردد القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وألمانيا على اهتمام قطاع كبير من عشاق الساحرة المستديرة، والتي تُلعب ضمن مونديال كأس العالم 2022، المقام حاليا في دولة قطر، ويستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وفي هذا الصدد، نعرض في التقرير التالي، تردد القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وألمانيا في كأس العالم 2022 وموعد المباراة وفق المعلن من الاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا»، في السطور التالية:

موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم 2022

وتنطلق صافرة الحكم معلنة بداية المباراة بين منتخبي ألمانيا وإسبانيا يوم الأحد 27 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت قطر والسعودية، وفي تمام الساعة 11 مساءً بأبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم 2022

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس إذاعة بطولة كأس العالم 2022 بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط،، وكشفت عن إذاعة مباريات المنتخبات العربية بشكل مجاني عبر قنواتها المفتوحة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وألمانيا

ويمكن ضبط تردد القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وألمانيا في كأس العالم 2022 والتي جاءت على النحو التالي:

beINS SPORTS MAX HD 1

التردد: 12604 «أفقي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beINS SPORTS MAX HD 2

التردد: 12245 «رأسي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beINS SPORTS MAX HD 3

التردد: 11013 «أفقي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beINS SPORTS MAX HD 4

التردد: 12245 «رأسي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beINS SPORTS MAX HD 5

التردد: 12245 «رأسي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beINS SPORTS MAX HD 6

التردد: 12604 «أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3