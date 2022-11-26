يهتم الكثيرون من عشاق الساحرة المستديرة بالبحث عن تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا والتي تلعب ضمن مونديال كأس العالم 2022، والتي تُلعب في قطر ويستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وفيما يلي، نعرض في التقرير التالي، تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا في مونديال كأس العالم 2022 وموعد المباراة وفق المعلن من الاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا».

موعد مباراة المغرب وبلجيكا

ويطلق الحكم صافرة إعلان بداية المباراة بين منتخبي المغرب وبلجيكا يوم الأحد 27 نوفمبر 2022، في تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت المغرب، وتمام الساعة 3 ظهرًا في القاهرة، وفي تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت قطر والمملكة العربية والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم 2022

ووفق المعلن فإن مجموعة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لمباريات مونديال كأس العالم 2022، وكشفت القناة أن مباريات المنتخبات العربية تذاع بشكل مجاني عبر قنوتها المفتوحة، وهي قناة الكأس وقناة بين سبورت المفتوحة، والتي جاءت على النحو التالي:

تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا

وفيما يلي، نعرض في التقرير التالي، ويمكن ضبط تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم 2022 والتي جاءت على النحو التالي:

تردد قناة الكأس القطرية

القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11919.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة bein sport 1 المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11013

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة bein sport 2 المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11054.

- الاستقطاب: أفقي.

-معدل الترميز: 27500.

-معامل تصحيح الخطأ: 3/4.