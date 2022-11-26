حالة نادرة.. سيدة تضع مولودا أثناء معاناتها من غيبوبة سكر في المنوفية

في ولادة نادرة، نجح الأطباء في إحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة المنوفية، في إجراء عملية ولادة طبيعية لمريضة كان تعاني غيبوبة سكر في الشهر السابع، وسط صدمة الأطباء الذين تعاملوا مع الحالة واستخرجوا الجنين الذي توفي، وجرى وضع الأم في العناية المركزة لمتابعة حالتها الصحية.

تفاصيل ولادة نادرة في مستشفى بالمنوفية

وقال الدكتور مصطفى أبو طالب الطبيب المعالج، إن الأم كان تعاني غيبوبة السكر أثناء الحمل، ووصلت إلى المستشفي وتفاجأ الأطباء من عملية ولادة في الشهر السابع، حيث جرى استدعاء طبيب النساء والتوليد وإجراء العملية بنجاح واستخراج الطفل وبعدها توفي.

حالة الأم ووفاة الطفل

وأضاف «أبو طالب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الحجم الزائد للجنين يتسبب في الضغط على الحالب لدى المرأة فيسبب التهابات مجرى البول مما يؤدي إلى حدوث طلق مبكر وولادة مبكرة، وأثناء تركيب قسطرة بولية تفاجأ برأس الجنين خارج المرأة وتم استخراج الجنين ثم توفي.

وأوضح، أنه بعد سؤال الفتاة، عن شعورها بطلق الولادة لمدة يومين ولكنها لم تدرك كيفية الطلق ظنت أنه ألم طبيعي للحمل، مؤكداً أن هذه الولادة نادرة.