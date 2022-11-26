حياة كريمة في المنوفية.. «جزيرة الحجر» أصبحت نموذجية بالصرف الصحي

تحول كبير شهدته قرية جزيرة الحجر التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، التى تعد القرية الثانية من حيث الترتيب فى عدد السكان، وبلغ عدد المواطنين بها 40 ألف نسمة، فتحولت من كونها قرية يسكنها الإهمال والمشكلات الصحية الناجمة عن الصرف الصحى إلى نموذج للقرية الحديثة التى تتوافر بها حياة كريمة للمواطنين، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأعمال الصرف الصحى التى وفّرت بيئة مناسبة لأهالى القرية.

وقال بلال كشك، منسق اتحاد شباب جزيرة الحجر، إن القرية كانت تعانى كثيراً من المشكلات قبل دخول الصرف الصحى للقرية، أهمها زيادة الرطوبة فى جدران المنازل التى كانت تؤرق حياة المواطنين، فضلاً عن المبالغ الكبيرة التى يتم دفعها شهرياً لجرارات كسح مياه الصرف الصحى من المنازل، والتى بلغت 400 جنيه شهرياً كان يتم دفعها بشكل دورى لنزح مياه الصرف الصحى من كل منزل.

وأضاف «كشك» لـ«الوطن» أن من بين المشكلات إلقاء المواطنين المخلفات فى الترع، وهو الأمر الذى كان يؤثر على البيئة ويلوث المياه، مما يضر فى النهاية بالأراضى الزراعية ويضر بالمحاصيل، مضيفاً أن إلقاء مياه الغسيل فى الشوارع كان يؤذى المارة، وكان من أهم المشكلات التى تعانى منها القرية قبل دخول الصرف الصحى.

ووجّهت آية الديب، الطالبة بكلية التمريض، الشكر لمبادرة حياة كريمة، التى رفعت المعاناة عن كاهل أهالى قرية جزيرة الحجر، مؤكدة أنها كانت تحتاج إلى مشروعات وخدمات كثيرة، وعلى رأسها الصرف الصحى، مشيرة إلى أنه تم توصيل الصرف الصحى إلى المنازل بعد إنشاء غرف صرف خاصة أمام كل منزل. وشدّدت «الديب»، فى تصريحات لـ«الوطن»، على ضرورة استكمال الشباب فى القرية التوعية باستخدام الصرف الصحى وباقى المشروعات والخدمات، التى تم تنفيذها لخدمة القرية والحفاظ على ما قدّمته الدولة للقرية من خدمات متنوعة.

وقال الدكتور حسام الصاوى، أستاذ إدارة الأعمال، وأحد أهالى القرية، إن مشروع الصرف الصحى بشكل خاص ومشروعات «حياة كريمة» بشكل عام نجحت فى تحويل القرية إلى قرية نموذجية متوافر بها كل الخدمات.

من جانبه، قال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، لـ«الوطن» إن قطاع الصرف الصحى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» شهد تطوراً كبيراً وملموساً، موضحاً أن إجمالى مشروعات المرحلة الأولى، التى ضمت مركزى الشهداء وأشمون فى محافظ المنوفية، تم فيها تنفيذ 104 مشروعات للصرف الصحى بنسبة تنفيذ 84%، بواقع 45 مشروعاً بمركز الشهداء بنسبة 87%، و59 مشروعاً فى مركز أشمون بنسبة 82%.